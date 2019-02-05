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Общество

Бревна в своих глазах не видим. Замглавы МВД обвинил СМИ в пропаганде ОПГ

Сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев заявил, что в 2018 году задержано семь человек, имеющих определенный статус в криминальном мире. 

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Глава ведомства не стал отвечать на просьбу журналистов озвучить их имена.

В свою очередь заместитель министра Мирлан Каниметов обвинил СМИ в пропаганде ОПГ.

«Вы сами задали вопрос о воспитании молодежи. Многие преступники живут, нигде не работая, — заработка никакого, а живут красиво. Молодежь смотрит на них через СМИ и думает, что можно так жить. Это неправильно», — сказал он.

Вместе с тем Мирлан Каниметов добавил, что задержаны члены ОПГ, смотрящие за Москвой, Нарыном и другими городами.
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