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Общество

Антикитайские настроения. МВД до сих пор ищет, кто стоит за организаторами

Милиция проверяет, кто стоит за организаторами митингов против китайской экспансии, которые прошли в Бишкеке 7 и 17 января. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

По его словам, инициаторами акций протеста были организации «Кырк чоро» и «Жети дубан».

«Кто за ними стоит, мы проверяем. По некоторым участникам митингов приняты меры. Появляется определенная информация в социальных сетях. По ней также проводится проверка», — сказал Кашкар Джунушалиев.

Напомним, что 17 января в столице прошла акция протеста против китайской экспансии. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых из митингующих задержали. Среди них оказалась и пенсионерка.
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