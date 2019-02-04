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Общество

Кыргызская деревня в России. Чтобы судиться, у мигрантов нет средств

У жителей деревни Клищино в России, чтобы судиться с местными органами власти, нет средств. Об этом 24.kg сообщила представитель жителей деревни Бааркан Айылчиева.

По ее словам, агентство «Сотый километр» вернуло деньги владельцам 100 участков, еще 70 получили участки в другом районе, 30 человек думают, вернуть деньги или обменять на участок. Остаются еще 280 владельцев, половина из них граждане Кыргызстана.

«Как известно, восемь домов законные, а судьба еще 30 — не известна, в десяти люди живут. У многих нет средств, чтобы судиться. А граждане Кыргызстана боятся, что после обращения в суд их могут депортировать из России. Сейчас только владельцы четырех домов готовят иски в суд на администрацию района», — рассказала Бааркан Айылчиева.

Обращения в государственные органы и к властям Кыргызстана остались без ответа.

«Мы тесно сотрудничаем с администрацией Заокского района. Считаем, что вопрос можно было бы решить на уровне правительств. К сожалению, никто из государственных органов Кыргызстана не пытается принять реальные меры для поддержки соотечественников, отписываясь официальными письмами», — говорит Бааркан Айылчиева.

Напомним, в декабре 2017 года агентство «Сотый километр» начало продажу земли в деревне Клищино в Заокском районе Тульской области. 400 человек купили участки, 40 из них построили дома. Все они мигранты из Кыргызстана, половина из которых имеет российское гражданство. Село мигранты неофициально назвали «Ала-Тоо-1».

6 июля местные депутаты отменили постановление «Генеральный план развития района на 2016 год», на основании которого в Клищино выделяли землю под индивидуальное жилищное строительство.

Бывший посол Кыргызстана в России предложил кыргызстанцам, купившим участки в Клищино, обратиться в судебные органы РФ.
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