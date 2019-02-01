В Кыргызстане построили корпус для заключенных экстремистов и террористов

В селе Молдовановка Чуйской области в колонии № 27 открыли отдельный корпус для осужденных за терроризм и экстремизм.

Здание рассчитано на 180 человек. На строительство и обустройство корпуса государство выделило 33 миллиона 928 тысяч сомов.

В республике за экстремизм и терроризм осуждено более 600 человек. За несколько лет официально от своих идей отказались четыре человека.

По словам председателя ГСИН Таалайбека Жапарова, по закону осужденные за терроризм и экстремизм должны содержаться в отдельных камерах. Однако корпус для такого контингента за государственный счет построили впервые.

«В колонии, расположенной в селе Беловодском, мы строим такой же корпус. Осужденных за терроризм и экстремизм должны содержать в камерных условиях. В колонии № 47 больных заключенных этой категории тоже содержат отдельно. Анализ показал, что контингент такой категории представляет определенную опасность», — сказал глава службы.

Отдельное содержание людей, осужденных за терроризм и экстремизм, улучшит профилактику вербовки в местах лишения свободы.

«Здесь заключенные выходят на прогулку, занимаются спортом — в прогулочном дворе есть столы для настольного тенниса. В 2018 году в этой колонии мы оснастили две камеры производственными станками. Осужденные обучаются рукоделию и получают сертификаты по окончании учебы», — отметил Таалайбек Жапаров.

Заместитель председателя ГСИН Мырзабек Адылбеков рассказал, что новый корпус соответствует всем требуемым стандартам.

Наружные двери сделаны из железа толщиной 10 сантиметров. На дверях таблички с данными осужденного.

Внутренние двери до конца не открываются, это нужно для безопасности сотрудников. Камеры рассчитаны на три и четыре койки.

Осужденных за терроризм и экстремизм уже этапируют в новый корпус. Сейчас в новом здании около 100 человек.

Заключенный Алымбек Надырбеков (имя изменено) сидит в тюрьме почти пять лет. Его осудили на 16 лет.

«Я из Аксы. Мой родной братишка сейчас в Сирии. Я осужден за то, что связывался с ИГИЛ. В 2015-м я должен был помочь в совершении терактов в Бишкеке», — рассказал он.

Я должен был найти квартиру для тех, кто хотел взорвать посольство США в Бишкеке. С этими людьми связывался по WhatsApp. Алымбек Надырбеков

Сейчас мужчине 38 лет, он раскаивается в содеянном и советует больше никому не связываться с ИГИЛ.

«Прошло почти пять лет, и я не знаю, жив сейчас мой брат или нет. У меня жена и четверо детей. Я не советую никому связываться с экстремистскими группировками. Лучше, если люди будут исповедовать традиционный ислам», — говорит осужденный.

42-летний Алтынбек Самаев осужден на 23 года, но вины не признает.

«Меня осудили за участие в группе «Жайшуль-Махди» в 2010 году. Меня обвинили в том, что я в ее составе устроил теракт у Дворца спорта в 2010-м. В суде я все сказал, но меня осудили. Я этого не делал, однако действительно был знаком с людьми из этой группировки», — рассказал он.