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Общество

Фракция «Ата Мекен» внесла проект закона о запрете уничтожения ледников

Фракция «Ата Мекен» внесла проект закона о запрете уничтожения ледников. Об этом сообщил ее лидер Алмамбет Шыкмаматов.

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По его словам, вносятся поправки в Водный кодекс. Социалисты отметили, что необходимо исключить норму, разрешающую утилизировать ледники Давыдова и Лысый для промышленных целей.

«Ледники — это природное богатство Кыргызстана, в будущем цена на воду будет расти, дефицит питьевой воды носит глобальный характер. И мы должны беречь наши водные ресурсы и экосистему. А золото нужно извлекать подземными методами», — считает Алмамбет Шыкмаматов.

По оценочным данным, объем ледника Давыдова составляет 0,14 процента от общей площади ледников страны. При этом с 1995 по 2002 год из-за изменения климатических условий ледник Давыдова отступил на 170 метров, а ледник Лысый — на 70 метров.

Отметим, поправки в Водный кодекс были одобрены парламентом в 2017 году и подписаны Алмазбеком Атамбаевым. 
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