Платные дороги в Кыргызстане могут появиться до 2025 года

Заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев на круглом столе рассказал о планах ведомства до 2025 года.

По его словам, Министерство транспорта и дорог ставит задачу до 2025 года реформировать систему управления дорожной отраслью, восстановить транспортные коридоры, развить государственно-частное партнерство и ввести платные дороги.

По территории Кыргызстана проходит четыре международных транспортных коридора. Всего в республике 34 тысячи километров дорог, из которых 18 тысяч 810 километров общего пользования. С 1995 года количество автомобилей выросло на 937 процентов, а интенсивность движения по основным магистралям — на 700 процентов.

«В Казахстане сбор с платных дорог покрывает до 25 процентов необходимых средств на ремонт и содержание трасс. К 2025 году мы хотим довести у нас сборы до 30 процентов», — сказал Азимкан Жусубалиев.

Помимо введения платных дорог, Минтранс планирует внедрить сборы с грузового транспорта.