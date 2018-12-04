В Оше поставят памятник Чингизу Айтматову, там же появится парк его имени

В Оше поставят памятник писателю Чингизу Айтматову. Об этом 24.kg сообщила выпускница Санкт-Петербургской художественной академии имени Репина Тамила Маматова.

Она создала трехметровую скульптуру Чингиза Айтматова в качестве дипломной работы и готова подарить ее Ошу.

«На наше обращение ответили из мэрии города. Они нас поддержали и готовы к сотрудничеству. Как и обещала, скульптуру я подарю, только они должны профинансировать материал для того, чтобы закончить памятник, на три миллиона сомов. Еще требуются средства на установку памятника», — рассказала Тамила Маматова.

По данным мэрии, скульптуру Чингиза Айтматова планируется установить на пересечении улиц Бекмамата Осмонова и Кокум Бия, с западной стороны памятника Барсбеку. Там же появится парк имени писателя.