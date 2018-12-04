Министерство транспорта о введении платных дорог в Кыргызстане

Министерство транспорта Кыргызстана планирует вводить платные дороги. Об этом сегодня на круглом столе сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.

По его словам, реформа дорожной отрасли началась еще в 2016 году. «Раньше мы при эксплуатации и содержании дорог считали, сколько ям заделано, сколько очищено снега, как устанавливали знаки. Это устаревший метод. Были отклонения от норм. Сейчас подписан контракт, ориентированный на результат. Озвученные работы проводятся, но уже комиссия ставит баллы. Владелец контракта получает оплату за выполненную работу», — пояснил Жамшитбек Калилов.

Он отметил, что с каждым годом ситуация ухудшается. На содержание дорог выделяется та же сумма, что и 10 лет назад, хотя ГСМ и запчасти подорожали.

«Сотрудники получают 6 тысяч сомов в месяц. Мы ищем пути решения этих проблем самостоятельными силами. На следующий год хотим вывести на хозрасчет два управления. Многие работы отодвигаются на III-IV квартал из-за позднего выделения средств из бюджета. Одна из мер — введение платных дорог. Когда-то нам тоже придется переходить на них. Мы хотим для начала создать нормативно-правовые акты. В планах у нас строительство платных дорог. Переход будет поэтапным и не по тем дорогам, которыми сейчас пользуются граждане», — сказал Жамшитбек Калилов.