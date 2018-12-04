19:27
USD 69.84
EUR 79.41
RUB 1.05
Общество

Выставка «шахматных» миниатюр Романа Гуманюка открылась в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка Романа Гуманюка «Золотой дебют».

Экспозиция названа в честь женской сборной Кыргызстана, которая впервые завоевала малую золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде.

Художник в миниатюрах раскрывает мир шахматного поля в красках и абстрактных образах. Шахматные фигуры трансформируются в некие параллельные образы из реальности и переносятся на поле.

На выставке представлены и серия миниатюрных портретов великих шахматистов прошлого — Ботвинника, Капабланки, Алехина и других, и сцены шахматной игры в разные эпохи у различных народов.

Всего в экспозиции представлено более тридцати миниатюр из «шахматной серии» автора, выполненных в необычной и сложной для таких картин технике — масляной живописи на холсте.

Миниатюра — живописное произведение малых размеров, отличающееся тонкостью, изяществом рисунка и тщательностью отделки.

Роман Гуманюк родился в городе Фрунзе в 1985 году. Работает в различных жанрах и техниках.

На счету автора 32 персональные выставки. Его работы экспонировались в музеях и галереях Кыргызстана, Казахстана, Украины, Беларуси, Болгарии, Италии, Франции и США.

Экспозиция продлится до 18 декабря. 
Ссылка:
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на выходные: 1-2 декабря
Спортивный календарь с 26 ноября по 2 декабря
Афиша на выходные: 24-25 ноября
Кыргызстанка стала чемпионкой Западной Азии по шахматам
В Бишкеке ремесленники развернули рождественскую ярмарку
Афиша на выходные: 17-18 ноября
Открылась выставка художников, представляющих уличное искусство Бишкека и Алматы
Афиша на выходные: 10-11 ноября
Госархив подготовил виртуальную выставку памяти жертв репрессий 1937-1938 годов
Афиша на выходные: 3-4 ноября
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Неделя-24. Наступление на&nbsp;Алмазбека Атамбаева и&nbsp;откровения экс-пиарщика СДПК Неделя-24. Наступление на Алмазбека Атамбаева и откровения экс-пиарщика СДПК
Бизнес
Президент &laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на&nbsp;350 тысяч сомов Президент «АЮ Холдинг» Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на 350 тысяч сомов
ЭКО. Новейшие достижения ЭКО. Новейшие достижения
Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к президенту Кыргызстана
Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999? Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?