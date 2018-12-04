Выставка «шахматных» миниатюр Романа Гуманюка открылась в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка Романа Гуманюка «Золотой дебют».

Экспозиция названа в честь женской сборной Кыргызстана, которая впервые завоевала малую золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде.

Художник в миниатюрах раскрывает мир шахматного поля в красках и абстрактных образах. Шахматные фигуры трансформируются в некие параллельные образы из реальности и переносятся на поле.

На выставке представлены и серия миниатюрных портретов великих шахматистов прошлого — Ботвинника, Капабланки, Алехина и других, и сцены шахматной игры в разные эпохи у различных народов.

Всего в экспозиции представлено более тридцати миниатюр из «шахматной серии» автора, выполненных в необычной и сложной для таких картин технике — масляной живописи на холсте.

Миниатюра — живописное произведение малых размеров, отличающееся тонкостью, изяществом рисунка и тщательностью отделки.

Роман Гуманюк родился в городе Фрунзе в 1985 году. Работает в различных жанрах и техниках.

На счету автора 32 персональные выставки. Его работы экспонировались в музеях и галереях Кыргызстана, Казахстана, Украины, Беларуси, Болгарии, Италии, Франции и США.

Экспозиция продлится до 18 декабря.