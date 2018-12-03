Милиционеров Ленинского РОВД арестовали по обвинению в избиении задержанного

Троих сотрудников Ленинского РОВД задержали и водворили в СИЗО ГКНБ. Им предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом 24.kg сообщили юристы, представляющие интересы арестованных.

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По их словам, милиционеры по решению Первомайского районного суда будут находиться под стражей до окончания срока следствия, до 26 декабря.

«Их обвинили в том, что они избили задержанного и отобрали у него iPhone. Речь о парне, которого сотрудники задержали на Ошском базаре, когда он торговал на месте, выделенном погорельцам, не имея на то право и лицензии», — сказали юристы.

Они добавили, что милиционеры полностью отрицают вину. Они утверждают, что не били продавца, а только задержали после неоднократных предупреждений о том, чтобы он покинул место стихийной торговли. Торговца отпустили, он готовит заявление в суд.