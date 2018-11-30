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Общество

В Бишкеке демонтируют незаконные заграждения внутри дворов

В 8-м микрорайоне демонтировали металлические и бетонные ограждения, мешающие проезду спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, жители микрорайона пожаловались на ограждения, представители Управления землепользования и строительства провели рейд и демонтировали их.

В мэрии отметили, что устройство ограждений по границам придомового земельного участка многоквартирных домов запрещено. Бишкекглавархитектура не оформляет разрешительные документы на такие конструкции.

«Металлические ограждения, ворота, шлагбаумы создают препятствия для въезда специальной техники пожарной службы, скорой медицинской помощи, милиции к жилым домам и группам жилых домов в экстренных и чрезвычайных случаях. Ограждения создают трудности и в работе городских коммунальных служб», — напомнили в муниципалитете.

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