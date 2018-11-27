ГКНБ готов снять гриф секретности с документов по «Белизгейту»

Государственный комитет национальной безопасности попросил две недели на то, чтобы снять гриф секретности с документов по «Белизгейту». Об этом журналистам сообщил лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов после заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Депутаты рассмотрели вопрос по «Белизгейту» в закрытом режиме.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, на заседании представитель ГКНБ попросил две недели на подготовку документов о снятии грифа секретности с документов по уголовному делу, известному как «Белизгейт». В нем, напомним, фигурируют три депутата от фракции «Ата Мекен» — Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев и Аида Салянова (двое последних лишены мандатов после судебных процессов по другим уголовным делам. — Прим. 24.kg).

«Правоохранительные органы всегда ссылались на гриф секретности и не давали информацию по этому делу. Мы просили рассекретить документы. Сейчас мы заслушали отчет представителей Генпрокуратуры и ГКНБ. В документах, как они говорят, фигурируют фамилии оперработников. Но извините, если оперработники могут подделывать документы, почему мы не можем узнать, кто они?» — спросил Алмамбет Шыкмаматов.