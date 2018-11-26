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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (109)

Смог в Бишкеке. В столице установят новые экологические посты

В Бишкеке необходимо установить дополнительные экологические посты. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат от фракции «Кыргызстан» Увазарбек Адылбеков.

По его словам, если мэрия установит дополнительные экологические посты, то будет понятно, где идет превышение.

«Тогда мы сможем снизить круг задач, направленных на улучшение ситуации со смогом, их результативность», — подчеркнул он.

Депутаты поддержали коллегу.

Вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев отметил, что во время встречи со специалистами Центра по стандартизации и метрологии определены три места для установки новых экопостов: один в нижней зоне Первомайского района, второй — в 12-м микрорайоне и один в центре города.
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