Смог в Бишкеке. Депутат БГК предлагает ввести чрезвычайное положение

«Почему вы не хотите чрезвычайное положение в Бишкеке?» — спросил на сессии БГК депутат от фракции «Мекеним Кыргызстан» Жанарбек Алымов во время обсуждения экологической ситуации в столице.

Читайте по теме Смог над Бишкеком. Экологи не рекомендуют открывать окна и проветривать квартиры

Информацию о том, что уровень загрязнения воздуха в городе превышает предельно допустимые нормы в 1,5-2,6 раза, народным избранникам озвучила представитель Гидрометеоцентра.

Она отметила, что данные могут меняться в течение суток, если рядом с датчиком, например, может стоять машина в пробке или рядом в доме сжигают шины.

«Я хочу, чтобы в Бишкеке создали конкретную организацию, которая будет бороться с этим стихийным бедствием», — сказал Жанарбек Алымов.

Мэр города Азиз Суракматов заметил, что превышение по показателям есть, но оно не критично.

«Нет необходимости пугать людей. Что касается смога, районные администрации проводят рейды, отправляют мне ежедневно информацию. Есть факты, где жгут резину. Видимо, хорошо горит. От нее идут токсичные газы, жгут остатки производства швейных цехов, мусор. С этими явлениями усиленно боремся. С привлечением прессы, квартальных служб мы должны этот процесс остановить», — подчеркнул он.

По мнению градоначальника, оснований для введения чрезвычайной ситуации в столице нет.