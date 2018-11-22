На курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» заслушают четыре доклада

В работе курултая «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» примут участие 670 человек от 19 политических партий и 28 общественных движений и объединений. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель оргкомитета предстоящего форума Кенешбек Дуйшебаев.

По его словам, участники собрания заслушают четыре доклада: итоги первого года президентства Сооронбая Жээнбекова, о работе парламента и правительства, о результатах шестилетней деятельности экс-президента Алмазбека Атамбаева и «Кыргызстан завтра». Докладчики проанализируют и ситуацию в стране.

Курултай пройдет 24 ноября в Национальном кыргызском драматическом театре.