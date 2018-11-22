В Кыргызстане врачи продолжают назначать запрещенные и неэффективные лекарства

В Кыргызстане врачи продолжают назначать запрещенные и неэффективные медикаменты. Об этом на круглом столе в Бишкеке заявила консультант отдела доказательной медицины Министерства здравоохранения Бермет Барыктабасова.

«Для каждого заболевания есть четко определенные препараты, которые дадут эффект и помогут выздороветь. Но Минздрав задыхается от потока жалоб пациентов», — отметила она и напомнила о случае в поликлинике № 8, где умерла женщина.

По словам Бермет Барыктабасовой, пациентка обратилась к врачам, надеясь на помощь, но получилось, что необоснованное назначение препарата привело к ее смерти.

«Мы говорим не о контрафактных или контрабандных товарах. Мы говорим, что врачи продолжают назначать то, что запрещено», — возмутилась представитель Минздрава.

Бермет Барыктабасова рассказала, что в 2013 году министерство издало приказ о запрете распространения БАДов в организациях здравоохранения, потому что тогда БАДы заменяли основное лечение.

По ее словам, есть еще два ведомственных приказа, запрещающих назначение и закупку необоснованных препаратов.

«Они отвлекают на себя ресурсы. Обидно, когда ограниченные госсредства уходят на пустышки, не дающие клинического эффекта. Из-за назначения необоснованных препаратов погибают пациенты. Эти смерти можно было предотвратить», — уверена представитель Минздрава.

Специалист считает, что необходимо запретить ввоз таких препаратов в Кыргызстан.