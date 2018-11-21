На два часа позже. Депутаты Бишкекского кенеша наконец приступили к работе

Депутаты Бишкекского городского кенеша начали очередную сессию с более чем двухчасовым опозданием. Они рассматривают вопрос утверждения руководства постоянных комиссий БГК.
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С этим не согласились в оппозиционной фракции «Кыргызстан». Депутат Кубанычбек Конгантиев отметил, что заместителя по регламенту должна выбирать комиссия, а сессия — утверждать.
Обсуждение продолжилось сегодня. По некоторым данным, начало сессии задержалось именно из-за переговоров. Состав постоянных комиссий народные избранники утвердили на сессии за 20 минут.