На два часа позже. Депутаты Бишкекского кенеша наконец приступили к работе

Депутаты Бишкекского городского кенеша начали очередную сессию с более чем двухчасовым опозданием. Они рассматривают вопрос утверждения руководства постоянных комиссий БГК.

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Напомним, что вчера нардепы не смогли прийти к единому мнению по кандидатуре заместителя комиссии по бюджету и финансам. Коалиция большинства БГК выдвинула депутата от фракции СДПК Эрниса Докенова.

С этим не согласились в оппозиционной фракции «Кыргызстан». Депутат Кубанычбек Конгантиев отметил, что заместителя по регламенту должна выбирать комиссия, а сессия — утверждать.

Обсуждение продолжилось сегодня. По некоторым данным, начало сессии задержалось именно из-за переговоров. Состав постоянных комиссий народные избранники утвердили на сессии за 20 минут.