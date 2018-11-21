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Общество

Кыргызстан идет к цифровизации, но население не готово

Советник президента Дастан Догоев рассказал журналистам, как идет подготовка к программе «Цифровой Кыргызстан».

По его словам, программа «Цифровой Кыргызстан» разработана по поручению главы государства Сооронбая Жээнбекова. Международная практика показывает, что цифровизация приведет к росту ВВП, созданию новых рабочих мест и улучшению качества услуг.

«Анализ показал, что 60 процентов населения не готово к цифровой трансформации. Чтобы это исправить, предлагается развить минимальный набор навыков. Мы планируем обучить 1 миллион человек, в том числе 5 тысяч служащих. Независимо от места нахождения, каждый должен иметь возможность получить государственные услуги», — отметил Дастан Догоев.

Цифровое государство должно в себя включать «Электронное правительство», «Электронный парламент», «Электронное правосудие», «Цифровую экономику». Специалисты работают над созданием этих блоков.
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