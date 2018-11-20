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Общество

Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился

На встрече бывших руководителей правительства и Жогорку Кенеша с президентом страны Сооронбая Жээнбекова попросили дать ответ на заявления экс-главы государства Алмазбека Атамбаева, интервью которого транслировалось на телеканале «Апрель». Об этом 24.kg сообщил экс-премьер-министр Кыргызстана Турсунбек Чынгышев.

По его словам, все участники отметили важность таких встреч и поблагодарили президента за инициативу.

«Были и критика, и предложения. В целом прошел конструктивный диалог», — сказал Турсунбек Чынгышев.

Он предложил Сооронбаю Жээнбекову вернуть институт губернаторов.

«У нынешних глав регионов нет полномочий. Как они будут развивать каждый свою область? Тем более когда президентский курс направлен на развитие регионов. Необходимо вернуть им возможность самостоятельно решить социальные и экономические проблемы», — заметил бывший премьер.

Также Турсунбек Чынгышев раскритиковал нынешний парламент, назвав его «карманным».

«Этот парламент у нас беспринципный. Они сколько хвалили прежнего президента и через месяц сразу же начали поливать грязью Атамбаева. Поэтому я предложил вернуть выборы в парламент по одномандатным округам. Если даже не весь парламент, хотя бы половина депутатов должна быть вне партий. Все же помнят легендарный парламент, как раз они были по одномандатному округу. Это можно сделать уже на следующих выборах», — сообщил он.

По словам экс-главы правительства, в ходе встречи поднимали вопрос разногласий Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

«Сооронбаю Жээнбекову предложено подумать и перед народом дать ответ Алмазбеку Атамбаеву. Он согласился», — отметил Турсунбек Чынгышев.
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