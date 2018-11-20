«Безопасный город». Госкомсвязи назвал сроки реализации проекта

Глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бактыбек Шаршембиев рассказал, когда в Кыргызстане заработает проект «Безопасный город».

Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Бакчиев отметил, что Госкомсвязи приступил к реализации проекта, а правительство вновь намерено создавать Патрульную милицию. Остается неясным, как будет налажена координация.

«Патрульную милицию ранее расформировали, признав неэффективной. Не готова нормативно-правовая база по администрированию штрафов. Где гарантия, что через год мы не получим негативный эффект? Первый этап планировали реализовать за два месяца, но уже прошло полгода. Идут суды. На следующих этапах могут возникнуть такие же сложности», — сказал народный избранник.

Бактыбек Шаршембиев заверил, что через 90 дней первый комплекс заработает. До конца года проведут конкурс на второй этап, а до конца 2019-го проект заработает по всей республике.