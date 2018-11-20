Смог над Бишкеком. Чиновники ищут причину загрязнения

Второй год столица окутана пеленой смога. Примечательно, что остро проблема встает в разгар отопительного сезона. Многие сваливают проблему на теплоцентраль, которая стала сильнее коптить после модернизации.

24.kg узнало у чиновников, депутатов и энергетиков, в чем причина смога и как они намерены бороться с ним.

Азиз Суракматов, мэр Бишкека:

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— Мэрия работает в этом направлении. Частные дома отапливают углем, так как электричеством очень дорого. Самое экологически чистое топливо – газ и электричество. Мы должны проводить политику перехода на газовое и электрическое отопление и уйти от сжигания угля. Многие топят дома резиной и другим мусором.

Кроме того, нужно пересмотреть ввоз транспорта без катализаторов. Придется при ввозе машин проверять наличие фильтров. Должны быть определенные нормы. Но это не моя прерогатива, а правительства. Со своей стороны мы поддержим это направление.

Кожобек Рыспаев, депутат Жогорку Кенеша:

— Проблема не только в ТЭЦ Бишкека. Я живу в центре города и знаю, какая загазованность. Летом ситуация немного лучше, однако окна открыть невозможно, за день слой пыли на подоконнике.

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Экология портится от некачественных машин без фильтров, старых покрышек. Во всем мире шины со стертым протектором выкидывают, а мы привозим в страну и продаем. Кроме того, автомобили не проходят техосмотр.

На ТЭЦ столицы, говорят, новый блок почти не загрязняет воздух. Вместо дыма выходит пар. Но и это нужно проверить, насколько эффективно работают фильтры. При разгрузке угля поднимается пыль, жители жалуются. Здоровье дороже, поэтому этот вопрос мы вновь будем поднимать в Жогорку Кенеше.

Сейдахмат Исмаилов, депутат Бишкекского городского кенеша:

— Я живу недалеко от ТЭЦ и заметил, что после реконструкции ситуация ухудшилась. Около 04.00 с ТЭЦ выпускают какие-то газы, дышать невыносимо. Три-четыре года назад такого смога не было в Бишкеке, а как провели модернизацию, он появился.

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За этими плоскогубцами за $600 кроется качество работы и установленного оборудования. Я всю жизнь прожил в этом районе, однако такого не наблюдал. Смог появился с прошлой зимы, когда запустили новый блок ТЭЦ. Видно, как над городом висит облако.

Нужно бить тревогу, так как уровень загрязнения превышен в 6 раз. Это катастрофа. Потратили такие деньги, а в итоге получили туфту. Горожане справедливо возмущаются.

Азамат Абдыкадыров, глава Национального энергохолдинга:

— На старых трубах теплоцентрали стоят электрофильтры. В этом году их отремонтировали. На новой трубе установлены современные золоуловители, налажен электронный контроль. Все показатели записываются.

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Проблема не в ТЭЦ. Основная причина в большом количестве машин и массовом использовании угля. Раньше горожане отапливались электричеством или другими альтернативными источниками, сейчас используют в основном печное отопление.

Дым из трубы ТЭЦ уходит за город. Выбросы от теплоцентрали есть, но они в пределах нормы. Если у нас хотят сделать какие-то замеры, наши двери открыты.

Абдыкалык Рустамов, директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства:

— Ежемесячно Гидрометцентр дает данные по загрязнению окружающей среды. За октябрь сведений еще нет. По итогам сентября никакого превышения нет. В прошлом году в начале отопительного сезона незначительное превышение было. 90 процентов выбросов от автомашин.

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Я сейчас смотрю в окно — там облака, небо голубое. Можно по-разному снять и показать ситуацию.

Подстанции Гидрометцентра проверенные, там работают специалисты. Неизвестно, какое оборудование установили активисты. Может быть, превышение в 1,5-2 раза, но уж точно не в 6 раз. Чтобы что-то случилось неотвратимое, превышение должно быть в 50 раз. У нас в масках никто не ходит. Вон ребята в футбол играют.

Нельзя будоражить людей. Есть госорганы, которые ведут наблюдение. На котельных мы устанавливаем возобновляемые источники энергии. Дыма практически нет. В январе надеемся поставить оборудование для гидрометеостанций. Кроме того, объявляем тендер на покупку мобильных лабораторий. Мы сможем делать замеры по загрязнению воздуха, воды и почвы.

Еще один вопрос — качество топлива и ввоз старых машин. Мы инициировали введение нулевых ставок для ввоза электромобилей. Если использовать качественный бензин, даже старый автомобиль будет меньше загрязнять воздух. Население должно больше пользоваться общественным транспортом, в частности троллейбусами.