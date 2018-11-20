Смог над Бишкеком. Чиновники ищут причину загрязнения

Второй год столица окутана пеленой смога. Примечательно, что остро проблема встает в разгар отопительного сезона. Многие сваливают проблему на теплоцентраль, которая стала сильнее коптить после модернизации.
24.kg узнало у чиновников, депутатов и энергетиков, в чем причина смога и как они намерены бороться с ним.
Азиз Суракматов, мэр Бишкека:
— Мэрия работает в этом направлении. Частные дома отапливают углем, так как электричеством очень дорого. Самое экологически чистое топливо – газ и электричество. Мы должны проводить политику перехода на газовое и электрическое отопление и уйти от сжигания угля. Многие топят дома резиной и другим мусором.
Кроме того, нужно пересмотреть ввоз транспорта без катализаторов. Придется при ввозе машин проверять наличие фильтров. Должны быть определенные нормы. Но это не моя прерогатива, а правительства. Со своей стороны мы поддержим это направление.
Кожобек Рыспаев, депутат Жогорку Кенеша:
— Проблема не только в ТЭЦ Бишкека. Я живу в центре города и знаю, какая загазованность. Летом ситуация немного лучше, однако окна открыть невозможно, за день слой пыли на подоконнике.
Экология портится от некачественных машин без фильтров, старых покрышек. Во всем мире шины со стертым протектором выкидывают, а мы привозим в страну и продаем. Кроме того, автомобили не проходят техосмотр.
На ТЭЦ столицы, говорят, новый блок почти не загрязняет воздух. Вместо дыма выходит пар. Но и это нужно проверить, насколько эффективно работают фильтры. При разгрузке угля поднимается пыль, жители жалуются. Здоровье дороже, поэтому этот вопрос мы вновь будем поднимать в Жогорку Кенеше.
Сейдахмат Исмаилов, депутат Бишкекского городского кенеша:
— Я живу недалеко от ТЭЦ и заметил, что после реконструкции ситуация ухудшилась. Около 04.00 с ТЭЦ выпускают какие-то газы, дышать невыносимо. Три-четыре года назад такого смога не было в Бишкеке, а как провели модернизацию, он появился.
За этими плоскогубцами за $600 кроется качество работы и установленного оборудования. Я всю жизнь прожил в этом районе, однако такого не наблюдал. Смог появился с прошлой зимы, когда запустили новый блок ТЭЦ. Видно, как над городом висит облако.
Нужно бить тревогу, так как уровень загрязнения превышен в 6 раз. Это катастрофа. Потратили такие деньги, а в итоге получили туфту. Горожане справедливо возмущаются.
Азамат Абдыкадыров, глава Национального энергохолдинга:
— На старых трубах теплоцентрали стоят электрофильтры. В этом году их отремонтировали. На новой трубе установлены современные золоуловители, налажен электронный контроль. Все показатели записываются.
Проблема не в ТЭЦ. Основная причина в большом количестве машин и массовом использовании угля. Раньше горожане отапливались электричеством или другими альтернативными источниками, сейчас используют в основном печное отопление.
Дым из трубы ТЭЦ уходит за город. Выбросы от теплоцентрали есть, но они в пределах нормы. Если у нас хотят сделать какие-то замеры, наши двери открыты.
Абдыкалык Рустамов, директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства:
— Ежемесячно Гидрометцентр дает данные по загрязнению окружающей среды. За октябрь сведений еще нет. По итогам сентября никакого превышения нет. В прошлом году в начале отопительного сезона незначительное превышение было. 90 процентов выбросов от автомашин.
Я сейчас смотрю в окно — там облака, небо голубое. Можно по-разному снять и показать ситуацию.
Подстанции Гидрометцентра проверенные, там работают специалисты. Неизвестно, какое оборудование установили активисты. Может быть, превышение в 1,5-2 раза, но уж точно не в 6 раз. Чтобы что-то случилось неотвратимое, превышение должно быть в 50 раз. У нас в масках никто не ходит. Вон ребята в футбол играют.
Нельзя будоражить людей. Есть госорганы, которые ведут наблюдение. На котельных мы устанавливаем возобновляемые источники энергии. Дыма практически нет. В январе надеемся поставить оборудование для гидрометеостанций. Кроме того, объявляем тендер на покупку мобильных лабораторий. Мы сможем делать замеры по загрязнению воздуха, воды и почвы.
Еще один вопрос — качество топлива и ввоз старых машин. Мы инициировали введение нулевых ставок для ввоза электромобилей. Если использовать качественный бензин, даже старый автомобиль будет меньше загрязнять воздух. Население должно больше пользоваться общественным транспортом, в частности троллейбусами.