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Общество

Налоговики Кыргызстана оштрафовали ведущих и фотографов, обслуживающих торжества

Государственная налоговая служба выявила нарушения налогового законодательства у 109 субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по обслуживанию торжеств и обрядов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У них отсутствовали разрешительные свидетельства о государственной регистрации, добровольный патент. Без разрешительных документов услуги тамады оказывали 44 субъекта, услуги фотографа — 36, услуги музыканта — 6, услуги видеосъемки — 13 и услуги танцевальных групп — 10.

В целом в ходе двухмесячного рейдового налогового контроля, проводившегося в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Аламединском районе, проверили 320 субъектов, осуществляющих услуги по оформлению зала, фото и видеосъемке, развлекательные услуги. За это время выдано 211 патентов на 769,2 тысячи сомов.
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