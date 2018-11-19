В Кыргызстане электронный личный кабинет пенсионера заработает в 2019 году

На разработку электронного личного кабинета пенсионера потребуется 10 миллионов 400 тысяч сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил председатель Социального фонда Кыргызстана Медер Ирсалиев.

По его словам, с 1 января следующего года вступает в силу закон, по которому документы для выхода на пенсию будут собирать сотрудники Соцфонда.

«Прорабатываем электронный личный кабинет каждого пенсионера. С его помощью человек, не приходя в органы социального фонда, может из дома посмотреть, какую пенсию ему назначили, и дать свое согласие в электронном виде. Планируется, что система заработает с июля 2019 года», — сообщил глава Соцфонда.