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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане (75)

В Бишкеке следователь угрозами заставлял подозреваемого подписать протокол

Следователь Ленинского РОВД Омоткалый Женишбеков силой выбивал показания из подозреваемого и, обзывая нецензурными словами и угрожая, требовал подписать протокол допроса. Об этом сообщили адвокаты задержанного Хатамжана Каландарова. 

По их словам, он обвиняется по ряду статей УК КР, в том числе и в мошенничестве. 

Следователь Омоткалый Женишбеков заставлял Хатамжана Каландарова изменить показания, намереваясь столкнуть его с другими фигурантами уголовного дела и запутать следствие. 

Юристы обратились в органы прокуратуры. Они требуют привлечь Омоткалыя Женишбекова к ответственности за нарушение норм УПК и давление на подследственного, что расценивается как пытки. 
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