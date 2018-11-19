В Бишкеке следователь угрозами заставлял подозреваемого подписать протокол

Следователь Ленинского РОВД Омоткалый Женишбеков силой выбивал показания из подозреваемого и, обзывая нецензурными словами и угрожая, требовал подписать протокол допроса. Об этом сообщили адвокаты задержанного Хатамжана Каландарова.

По их словам, он обвиняется по ряду статей УК КР, в том числе и в мошенничестве.

Следователь Омоткалый Женишбеков заставлял Хатамжана Каландарова изменить показания, намереваясь столкнуть его с другими фигурантами уголовного дела и запутать следствие.

Юристы обратились в органы прокуратуры. Они требуют привлечь Омоткалыя Женишбекова к ответственности за нарушение норм УПК и давление на подследственного, что расценивается как пытки.