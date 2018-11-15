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Общество
Сюжет: ЧП в армии (135)

По информации о земляке начальника Генштаба Военная прокуратура возбудила дело

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по информации о земляке начальника Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиева. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

Уголовное дело возбудили по статьям «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или оганизаций, либо охраняемых законом интересов», «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, госнаград, штампов, печатей, бланков» и «Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, а также личной заинтересованности» УК КР.

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«Прокуратура рассмотрела материалы проверки по обращениям заместителя командира войсковой части 36806 Сухопутных войск майора Мунара Шакенова о том, что Арзыбек Абдыкулов, прибывший в августе 2018 года для прохождения сборов мобилизационного резерва, фактически не проходил курсы подготовки по военной специальности. Согласно материалам служебного расследования, должностные лица этой части продавали проходившим СМР военнослужащим боеприпасы, выписывали фальшивые грамоты и благодарственные письма за деньги. Так как в материалах есть противоречия, для установления истины возбудили уголовное дело», — сообщили в Военной прокуратуре.

В Оше старший лейтенант Ы.А. едва не совершил суицид. Он обратился в Военную прокуратуру с просьбой принять меры в отношении командира восьмой мотострелковой дивизии Таланта Эргешова. Последний заставил его обвинить заместителя командира части 36806 Мунарбека Шакенова в превышении должностных полномочий. До этого Мунарбек Шакенов обращался в Военную прокуратуру, где указал на нарушения со стороны начальника Генштаба Райимберди Дуйшенбиева.

Арзыбек Абдыкулов, представляясь родственником военного чиновника, во время сборов мобилизационного резерва был «неприкасаемым». Из 30 дней службы 22 дня он находился в санитарной части, четыре — в отпуске, и только два дня проходил службу.
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