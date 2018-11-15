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Общество

Более половины случаев назначения антибиотиков в Кыргызстане необоснованны

В некоторых стационарах Кыргызстана более половины назначения антибиотиков необоснованны. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что в республике с 2014 года в ноябре проводят неделю правильного использования антибиотиков с целью информирования населения о проблеме устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.

«Развитие устойчивости микроорганизмов — одна из важных проблем здравоохранения. Это несет биологическую и экономическую угрозу всему миру. Многие заболевания становится труднее лечить из-за устойчивости микробов. Увеличивается продолжительность лечения», — сказал Эркин Чечейбаев.

По его словам, длительный период практически бесконтрольного приема препаратов в здравоохранении, ветеринарии, сельском хозяйстве привел к распространению форм микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.

В Кыргызстане настораживает факт высокого потребления инъекционных антибиотиков, что в дальнейшем приводит к назначению резистентных антибиотиков — более сильных.

Эркин Чечейбаев
Замминистра напомнил, что в 2015-м правительство утвердило новый порядок выписывания рецептов на лекарственные средства, который запретил безрецептурный отпуск антибиотиков.

В КР разрабатывают концепцию противодействия развитию устойчивости антибиотиков, заметил он.
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