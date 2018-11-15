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Общество

Депутат предложил изменить маршруты движения транспорта в часы пик в Бишкеке

Депутат предложил устанавливать одностороннее движение по основным улицам Бишкека утром и вечером. Об этом Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в городе транспортный коллапс. Каждый день тем, кто живет в микрорайонах, приходится тратить не менее трех часов на дорогу — полтора часа утром и столько же вечером. Парламентарий считает, что необходимо срочно изменить ситуацию.

«Почему мы должны столько времени сидеть в маршрутках или машинах? Мэр не справляется с ситуацией. Значит, надо создать рабочую группу и как-то решить вопрос. Например, можно в час пик все движение пускать в одном направлении: утром из микрорайонов в центр, а вечером — обратно», — предложил Дастан Бекешев.
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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
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