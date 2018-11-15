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Общество

Смертельное избиение в ЦУМе. Вдова погибшего претензий к подсудимому не имеет

В Бишкеке вдова погибшего в ЦУМе мужчины отказалась от поддержания частно-публичного обвинения подсудимого. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

Суд допросил двух свидетелей и вдову в качестве потерпевшей. «Последняя заявила, что претензий к обвиняемому не имеет. Мера пресечения подсудимому не изменена — он остается под стражей», — отметили в Верховном суде.

Напомним, что 28 августа на цокольном этаже ЦУМа продавец мобильных телефонов вышел из-за прилавка и ударил мужчину, после чего тот упал и скончался.
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