Смертельное избиение в ЦУМе. Вдова погибшего претензий к подсудимому не имеет

В Бишкеке вдова погибшего в ЦУМе мужчины отказалась от поддержания частно-публичного обвинения подсудимого. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

Суд допросил двух свидетелей и вдову в качестве потерпевшей. «Последняя заявила, что претензий к обвиняемому не имеет. Мера пресечения подсудимому не изменена — он остается под стражей», — отметили в Верховном суде.

Напомним, что 28 августа на цокольном этаже ЦУМа продавец мобильных телефонов вышел из-за прилавка и ударил мужчину, после чего тот упал и скончался.