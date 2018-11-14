15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|жилмассивы «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кокчо, Сейтек, Бакай-Ата, Анар, Сулайка, Кыргыл-Чал, Жээк, Эрмек, Байсак), «Кок-Джар» (отрезки улиц Кок-Жайык, Кулмурзаева, Кок-Жангак, Арстанбап, Ахунбаева, Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Достоевского)
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9.00
|
18.00
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отрезки улиц Ибраева, Кольбаева, Луганской, Славянской, Парковой, переулки Чувашский, Кузнечный, Печерский, жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева),
|
9.30
|
17.00
|
12-й микрорайон (автошкола ДОСААФ)
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15.00
|
18.00
|
12-й микрорайон, 42-46, 48-53
|
13.00
|
16.00
|
микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1а, 36/1б, 37, 39
|
9.30
|
12.00
|
4-й микрорайон, 45;
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9.00
|
18.00
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жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Т.Фрунзе, Ахунбаева)
|
9.30
|
17.00
|
отрезок улицы П.Лумумбы
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9.00
|
12.00
|
отрезки улиц Можайского, Саадаева, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Фатьянова, Л.Толстого, Байтик Баатыра, Токтоналиева, Ахунбаева, переулок Багижский
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9.30
|
17.00
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отрезки улиц Васильева, Кызыл-Кийской, Боталиева, Абдрахманова, переулки Измайловский, Ужгородский
|
9.30
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский
|село Пригородное (отрезки улиц Горького, Маяковского),
село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Советской, Новой, Зеленой),
село Гроздь (отрезок улицы Садовой),
село Ленинское (отрезки улиц Набережной, Алма-Атинской),
село Лебединовка (отрезки улицы Мичурина, проспекта Ленина),
село Кок-Джар (отрезки улиц Уметалиева, Карагул Акмат),
село Маевка (отрезки улиц Восточной, Молодой Гвардии, Сельской, Строительной, Больничной, Школьной)
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9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|село Тош-Булак (отрезки улиц Булана, Советской),
город Шопоков (отрезки улиц Западной, Новоаларчинской, Ала-Арчинской, Лермонтова, Некрасова, Победы, Восточной, Кирова, Чехова, Степной),
село Новопавловка (отрезки улиц Северной, Карсаковых, Крупской, Луговой, Садовой, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповской)
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9.00
|
17.00
|село Маловодное (отрезки улицы Новой, переулка Южный),
жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2)
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9.00
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18.00
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Московский
|село Предтеченка (отрезок улицы Ленина),
Винсовхоз имени Крупской,
село Жукова (отрезок улицы Центральной)
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9.00
|
17.00
|
Жайылский
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город Кара-Балта (отрезки улиц Панфилова, Молодежной, Суворова, Пограничной, Центральной, Учительской, Комсомольской, Ананьева, Красноармейской, Фрунзе, Агрономической, Первомайской)
|
8.30
|
17.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы А.Анаров, Керме-Тоо, Мырза-Аке, Алтын-Булак, Колдук, Дон-Булак, Ылай-Талаа, Кара-Кулджа, Кенеш, Кара-Гуз, Сары-Булак, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, город Ош (улицы Алебастрова, Ленина, Навои, Курманджан Датки, Мавлянова, Алиева, Айтиева, Моминова, Абдыкадырова, Калинина).