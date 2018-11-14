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Общество

15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

жилмассивы «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кокчо, Сейтек, Бакай-Ата, Анар, Сулайка, Кыргыл-Чал, Жээк, Эрмек, Байсак), «Кок-Джар» (отрезки улиц Кок-Жайык, Кулмурзаева, Кок-Жангак, Арстанбап, Ахунбаева, Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Достоевского)

9.00

18.00

отрезки улиц Ибраева, Кольбаева, Луганской, Славянской, Парковой, переулки Чувашский, Кузнечный, Печерский, жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева),

9.30

17.00

12-й микрорайон (автошкола ДОСААФ)

15.00

18.00

12-й микрорайон, 42-46, 48-53

13.00

16.00

микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1а, 36/1б, 37, 39

9.30

12.00

4-й микрорайон, 45;

9.00

18.00

жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Т.Фрунзе, Ахунбаева)

9.30

17.00

отрезок улицы П.Лумумбы

9.00

12.00

отрезки улиц Можайского, Саадаева, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Фатьянова, Л.Толстого, Байтик Баатыра, Токтоналиева, Ахунбаева, переулок Багижский

9.30

17.00

отрезки улиц Васильева, Кызыл-Кийской, Боталиева, Абдрахманова, переулки Измайловский, Ужгородский

9.30

18.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Пригородное (отрезки улиц Горького, Маяковского),
село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Советской, Новой, Зеленой),
село Гроздь (отрезок улицы Садовой),
село Ленинское (отрезки улиц Набережной, Алма-Атинской),
село Лебединовка (отрезки улицы Мичурина, проспекта Ленина),
село Кок-Джар (отрезки улиц Уметалиева, Карагул Акмат),
село Маевка (отрезки улиц Восточной, Молодой Гвардии, Сельской, Строительной, Больничной, Школьной)

9.00

 

17.00

 

Сокулукский

 село Тош-Булак (отрезки улиц Булана, Советской),
город Шопоков (отрезки улиц Западной, Новоаларчинской, Ала-Арчинской, Лермонтова, Некрасова, Победы, Восточной, Кирова, Чехова, Степной),
село Новопавловка (отрезки улиц Северной, Карсаковых, Крупской, Луговой, Садовой, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповской)

9.00

17.00
село Маловодное (отрезки улицы Новой, переулка Южный),
жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2)

9.00

18.00

Московский

 село Предтеченка (отрезок улицы Ленина),
Винсовхоз имени Крупской,
село Жукова (отрезок улицы Центральной)

9.00

17.00

Жайылский

город Кара-Балта (отрезки улиц Панфилова, Молодежной, Суворова, Пограничной, Центральной, Учительской, Комсомольской, Ананьева, Красноармейской, Фрунзе, Агрономической, Первомайской)

8.30

17.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы А.Анаров, Керме-Тоо, Мырза-Аке, Алтын-Булак, Колдук, Дон-Булак, Ылай-Талаа, Кара-Кулджа, Кенеш, Кара-Гуз, Сары-Булак, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, город Ош (улицы Алебастрова, Ленина, Навои, Курманджан Датки, Мавлянова, Алиева, Айтиева, Моминова, Абдыкадырова, Калинина).
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