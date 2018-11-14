В свой карман. В Бишкеке выявляют горожан, сдающих квартиры без уплаты налогов

В Свердловском районе Бишкека провели рейд по постановке на налоговый учет лиц, предоставляющих жилую площадь в аренду (квартиросдатчиков). Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее информации, для проведения этой работы составлена база данных квартиросдатчиков.

Аким Самарбек Болотбеков отметил, что районная администрация поставила задачу перед налоговой инспекцией — сформировать учет квартиросдатчиков.

«Мы взяли данные от домкомов, сколько квартир сдается в каждом доме, и передали в налоговую», — сообщил он 24.kg.

По его словам, нередко муниципальные власти сталкиваются с проблемами, когда квартиранты не оплачивают услуги «Тазалыка», не принимают участия в содержании дома, на них поступает много жалоб от других жителей многоквартирных домов.

«Кроме того, согласно Налоговому кодексу, хозяин квартиры должен брать патент, оплачивать налог на имущество, поскольку он использует жилье для предпринимательской деятельности», — напомнил чиновник.

Самарбек Болотбеков пояснил, что работа по выявлению арендодателей должна быть завершена до 1 декабря.

«К этому дню у нас будет информация, сколько квартир из данных, переданных домкомами, сдаются, сколько платят налоги, сколько нет», — подчеркнул он.

К собственникам сдаваемого в аренду жилья, которые не платят налоги, будут принимать меры, предусмотренные законодательством.

Отметим, на последней планерке в мэрии градоначальник Азиз Суракматов поставил задачу обеспечить исполнение доходной части бюджета столицы в полном объеме. По данным главы Бишкекского управления Министерства финансов Искендера Аденова, план по поступлениям в бюджет выполнен на 92,5 процента. Выпадение налоговых доходов произошло по пяти видам налогов, сумма неисполнения по которым составила 148,4 миллиона сомов.