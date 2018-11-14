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Общество

В десятке стран — поставщиков мигрантов в Россию — Кыргызстан

Больше всего мигрантов прибывает в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Китая, Украины и Кыргызстана. Основная масса иностранцев встает на миграционный учет в Центральном федеральном округе РФ, сообщил представитель пресс-службы Федерации мигрантов России.

Федерация мигрантов России проанализировала отдельные показатели миграционной ситуации в стране по состоянию на сентябрь 2018 года. С января по сентябрь на миграционный учет поставлены 13,6 миллиона человек.

Наибольшее количество иностранных граждан поставлено на миграционный учет в Центральном федеральном округе – 4,9 миллиона человек, из них в Москве – 2,5 миллиона человек, в Московской области – 1,2 миллиона.

Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ, в котором на миграционный учет встали 3 миллиона человек, здесь наибольшее количество иностранных граждан прибыло в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (2,6 миллиона).

Чаще всего в Россию въезжают из Узбекистана (3,4 миллиона человек), Таджикистана (1,7 миллиона), Китая (1,4 миллиона), Украины (1,3 миллиона), Кыргызстана (620,4 тысячи). Далее располагаются Казахстан (502,4 тысячи человек), Азербайджан (490,3 тысячи), Армения (490,2 тысячи), Молдова (367,2 тысячи) и Беларусь (339 тысяч).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. К уголовной ответственности будут привлекать, если иностранец поставлен на учет в помещении, где он не намерен жить, или если принимающая сторона не собирается предоставлять ему это помещение.
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