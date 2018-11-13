Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова пригласили на курултай оппозиции

Организаторы курултая «Кыргызстан: вчера, сегодня и завтра» пригласили экс-президента Алмазбека Атамбаева и главу государства Сооронбая Жээнбекова. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

Член оргкомитета Айбек Бусурманкулов выразил надежду, что президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в курултае.

«Мы знаем, что президент провел трехчасовую встречу с представителями СМИ и НПО. А на курултае соберутся политические партии и общественные деятели. Думаю, глава государства не откажется от встречи с политическими силами страны», — заявил Айбек Бусурманкулов.

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Оргкомитет еще не получил ответа и от Алмазбека Атамбаева. «С ним насчет курултая разговаривал Равшан Джээнбеков. Он нам сказал, что представители партии СДПК точно будут. А насчет участия экс-президента мы пока не знаем», — сообщил председатель оргкомитета Кенешбек Дуйшебаев.

Организаторы отметили, что именно игнорирование народного собрания стало одной из причин дестабилизации в стране. Но, заверили они, курултай не станет предметом торга за какие-то должности.

«Мы и при Алмазбеке Атамбаеве не просили должности, и сейчас не будем», — сказал член оргкомитета Турсунбек Акун.

«Наши бывшие президенты боялись курултаев. Некоторые открыто препятствовали их проведению, усиливая народное недовольство», — отметил он.