На курултае оценят работу последних двух президентов и депутатов Жогорку Кенеша

Стабильный народный совет проведет курултай «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра». Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель оргкомитета курултая Кенешбек Дуйшебаев.

По его словам, готовятся четыре доклада.

«Первый — по итогам деятельности работы Сооронбая Жээнбекова. Прошел год. Это большой срок для высшей власти. Раскрытие громких коррупционных дел и арест некоторых чиновников высшего ранга породили в обществе веру в справедливость, но отсутствие динамики в работе органов власти, запаздывание или отсрочка жизненно важных реформ приводят к росту недовольства. Мы обязаны открыто говорить обществу эту правду», — заявили организаторы.

Во втором докладе организаторы оценят шестилетнюю работу экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«В третьем докладе мы сделаем обзор деятельности VI созыва Жогорку Кенеша, а четвертый касается политических и общественных событий в стране», — сообщил Кенешбек Дуйшебаев.

В курултае примут участие представители 97 партий и более 20 общественных организаций.

«Делегатов пригласили из всех регионов. Мы всем выделили квоты. Всего соберем 650 человек. Общественную безопасность вместе с правоохранительными органами обеспечат наши дружинники «Кырк чоро», — сообщил Кенешбек Дуйшебаев.

Он отметил, что курултай, который пройдет 24 ноября, проводят на добровольные пожертвования.