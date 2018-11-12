Против сквера на месте сгоревшей Генпрокуратуры выступил градсовет

Большинство членов градостроительного совета выступили против идеи создания сквера на месте сгоревшей Генпрокуратуры и высказались за строительство здания. Об этом 24.kg сообщил начальник Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев.

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Асхат Тулебердиев сказал, что вопрос создания сквера Бишкекглавархитектура вынесет повторно на обсуждение градсовета.

Ранее против создания сквера выступил депутат ЖК Акылбек Жамангулов, назвав идею лобби кафе и ресторанов, которые находятся рядом с разрушенным зданием ГП.

Напомним, что по решению мэра столицы Азиза Суракматова на месте сгоревшего здания Генеральной прокуратуры появится сквер. Отдел благоустройства и ландшафтной архитектуры муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» уже разработал эскизный проект сквера.