12:49
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Общество

Президента Кыргызстана просят разобраться с милицейским беспределом

Жертва рейдерского захвата и незаконно возбужденного уголовного дела обратилась на пресс-конференции к президенту.

«Уважаемый Сооронбай Шарипович, мое обращение адресовано вам, так как в ваших силовых структурах творится полный беспредел и цветет коррупция. В деле, о котором я сегодня расскажу, замешаны высокопоставленные люди. Я молодой предприниматель, спортсмен и просто человек, который борется за справедливость. Прошу вашей помощи в борьбе с коррупцией и беспределом в нашей стране», — заявила на пресс-конференции Анастасия Терентьева.

«В отношении меня и моей семьи разработали целую коррупционную схему, в которой участвуют абсолютно все силовые структуры. А надзорные органы просто издеваются, переадресовывая поступившие в их адрес жалобы с просьбой разобраться в милицейском беспределе тем же людям, на которых написаны жалобы», — сообщила предприниматель.

С жалобами на незаконно возбужденное уголовное дело на меня и моего отца я обратилась в аппарат правительства, Совет безопасности и Генеральную прокуратуру. Однако не получила ни одного ответа.

Анастасия Терентьева

«Суть нашего дела в том, что забрали наш семейный бизнес — магазин «Байчечекей». Помогли в этом и являются посредниками бывшие сотрудники силовых структур. Уголовные дела на меня и моего отца возбудили в 2017 году в Следственном управлении ГУВД под руководством Памирбека Асанова. Дело «курировала» городская прокуратура в лице Манаса Нишанова. Памирбек Асанов, недавно придя в СС ГСУ МВД, продолжил свою игру, вмешав в коррупционную схему всю прокуратуру Бишкека. Схема направлена на то, чтобы отобрать у нас бизнес и всю недвижимость, что могу подтвердить постановлениями об аресте всей нашей недвижимости, которая даже не имеет отношения к возбужденным уголовным делам и нам с отцом не принадлежит», — утверждает женщина.

По ее словам, она подала множество заявлений о рейдерском захвате бизнеса, которые отклонили при поддержке начальников правоохранительных органов, написала большое количество жалоб в надзорные органы, которые отвечают, что МВД разберется.

Однако следствие, по словам Анастасии Терентьевой, сфабриковало различные экспертизы, которые являются единственным доказательством их вины.

«В настоящее время мой отец заключен под стражу в СИЗО № 1. Теперь надо мной висит угроза заключения под стражу. Это делается, чтобы обезглавить всю нашу семью и завладеть имуществом. Обращаясь к вам, я лишь преследую одну цель — чтобы наш уважаемый президент Сооронбай Шарипович взял под личный контроль сфабрикованные на меня и мою семью уголовные дела, количество которых я даже перестала считать, так как они появляются каждые 2-3 месяца», — сообщила Анастасия Терентьева.
Ссылка:
просмотров: 2058
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудник ГРС собирал со студентов автошкол деньги за сдачу экзамена
423,3 миллиона сомов составил ущерб от коррупционных преступлений в Кыргызстане
На председателя Октябрьского районного суда пожаловались в Совет судей
OpenDemocracy: Источники благосостояния Алмазбека Атамбаева остаются неясными
Бывшему чиновнику мэрии Бишкека стало плохо в суде при избрании меры пресечения
Случай с переправкой людей в Сирию прокомментировали в Погранслужбе Кыргызстана
Какие министерства Кыргызстана тонут в коррупции. Рейтинг
Чиновников Госэкотехинспекции решено уволить. Факты нарушений подтвердились
Уволить, чтобы разобраться, просит президента посол в Корее Кылычбек Султан
Депутат Жогорку Кенеша назвал самое коррумпированное министерство Кыргызстана
Популярные новости
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;11&nbsp;ноября: дождь, переходящий в&nbsp;снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь, переходящий в снег
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Вторая жизнь с&nbsp;MR-LINAC Вторая жизнь с MR-LINAC
MegaCom комментирует заявление мобильного оператора&nbsp;О! MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!
КТО и&nbsp;ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию &laquo;НУР Телеком&raquo; КТО и ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию «НУР Телеком»