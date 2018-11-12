Президента Кыргызстана просят разобраться с милицейским беспределом

Жертва рейдерского захвата и незаконно возбужденного уголовного дела обратилась на пресс-конференции к президенту.

«Уважаемый Сооронбай Шарипович, мое обращение адресовано вам, так как в ваших силовых структурах творится полный беспредел и цветет коррупция. В деле, о котором я сегодня расскажу, замешаны высокопоставленные люди. Я молодой предприниматель, спортсмен и просто человек, который борется за справедливость. Прошу вашей помощи в борьбе с коррупцией и беспределом в нашей стране», — заявила на пресс-конференции Анастасия Терентьева.

«В отношении меня и моей семьи разработали целую коррупционную схему, в которой участвуют абсолютно все силовые структуры. А надзорные органы просто издеваются, переадресовывая поступившие в их адрес жалобы с просьбой разобраться в милицейском беспределе тем же людям, на которых написаны жалобы», — сообщила предприниматель.

С жалобами на незаконно возбужденное уголовное дело на меня и моего отца я обратилась в аппарат правительства, Совет безопасности и Генеральную прокуратуру. Однако не получила ни одного ответа. Анастасия Терентьева

«Суть нашего дела в том, что забрали наш семейный бизнес — магазин «Байчечекей». Помогли в этом и являются посредниками бывшие сотрудники силовых структур. Уголовные дела на меня и моего отца возбудили в 2017 году в Следственном управлении ГУВД под руководством Памирбека Асанова. Дело «курировала» городская прокуратура в лице Манаса Нишанова. Памирбек Асанов, недавно придя в СС ГСУ МВД, продолжил свою игру, вмешав в коррупционную схему всю прокуратуру Бишкека. Схема направлена на то, чтобы отобрать у нас бизнес и всю недвижимость, что могу подтвердить постановлениями об аресте всей нашей недвижимости, которая даже не имеет отношения к возбужденным уголовным делам и нам с отцом не принадлежит», — утверждает женщина.

По ее словам, она подала множество заявлений о рейдерском захвате бизнеса, которые отклонили при поддержке начальников правоохранительных органов, написала большое количество жалоб в надзорные органы, которые отвечают, что МВД разберется.

Однако следствие, по словам Анастасии Терентьевой, сфабриковало различные экспертизы, которые являются единственным доказательством их вины.

«В настоящее время мой отец заключен под стражу в СИЗО № 1. Теперь надо мной висит угроза заключения под стражу. Это делается, чтобы обезглавить всю нашу семью и завладеть имуществом. Обращаясь к вам, я лишь преследую одну цель — чтобы наш уважаемый президент Сооронбай Шарипович взял под личный контроль сфабрикованные на меня и мою семью уголовные дела, количество которых я даже перестала считать, так как они появляются каждые 2-3 месяца», — сообщила Анастасия Терентьева.