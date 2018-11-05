«Безопасный город». Межведомственная комиссия недовольна, что суд прошел за час

Межведомственная комиссия недовольна, что суд прошел за час. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб Мурзабек Жолошев.

По его словам, общественность и президент не знают, что на самом деле происходит на конкурсе по «Безопасному городу». Комиссия недовольна, что судья Азис Эшалиев отменил за один час решение, которое они рассматривали 7 дней.

Член комиссии Эдиль Эралиев отметил, что первое заседание суда обычно предварительное. Его проводят для ознакомления с делом.

«Нашего мнения даже не спросили, а сразу приступили к рассмотрению по существу. Там присутствовали два представителя Государственного комитета информационных технологий и связи. Право выступления предоставили всем, кроме нас. Я, как юрист, не мог пояснить ситуацию. Я пытался ответить на вопросы Госкомсвязи, но мне сделали замечание», — прокомментировал он.

«Нас настораживает, как прошел суд. Судья игнорировал меня. Мы решили обратиться к общественности. Скорее всего, будем подавать в суд», — сказал Эдиль Эралиев.