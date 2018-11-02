В суде рассказали, как Асылбек уулу Дамирбек создал преступную группировку

В Алматы началось судебное разбирательство в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбека. Об этом сообщил BNews.kz.

В ноябре 2016 года Асылбек уулу Дамирбек, являясь депутатом Жогорку Кенеша и пользуясь служебным положением с целью материальной выгоды и незаконного обогащения, создал транснациональную организованную преступную группировку и руководил ею для совершения экономической контрабанды в особо крупном размере товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию, заявили в суде.

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«Умысел осуществлял с использованием фиктивных, содержащих заведомо недостоверные данные документов для перемещения через таможню. Для совместного исполнения плана депутат предложил друзьям, гражданам Казахстана, совершать экономическую контрабанду. Чиновник, лично руководя ОПГ, распределил полномочия подчиненных — оказание общего покровительства, совершение контрабанды. Они выполняли перевозки, обеспечивали безопасное сопровождение до Алматы», — зачитал обвинение прокурор.

По словам гособвинителей, для безопасного перемещения контрабандного товара по Алматы ОПГ давали взятку в крупном размере.

Уланбека Мурадилова, Асылбек уулу Дамирбека и Эмилбека Кочорбаева задержали в Казахстане 15-16 февраля. Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахское гражданство, считают главой контрабандистов. В апреле ЦИК Кыргызстана лишил его депутатского мандата.

Асылбек уулу Дамирбек проходит по части 1-й статьи 264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них» и части 3-й статьи 234 «Экономическая контрабанда» УК РК.