22:33
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Культура

В Кыргызстане запустили онлайн-выставку «Фронтовые дороги народных депутатов»

На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета начала работу виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов». Об этом сообщили в вузе.

КРСУ
Фото КРСУ. Виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы выставки — старший научный сотрудник КРСУ, доктор исторических наук Ольга Сумарокова и проректор КРСУ, кандидат исторических наук Леонид Сумароков.

Читайте по теме
В Кыргызстане запустили виртуальную фотодокументальную выставку к Дню Победы

«Они наполнили экспозицию архивными документами и фотографиями, которые раскрывают неизвестную страницу истории парламента молодой советской республики — боевую деятельность народных избранников на фронтах сражения с фашизмом. Экспозиция позволяет оценить роль и место депутатского корпуса в решении ответственных государственных задач, продемонстрировать единство и сплоченность многонационального народа СССР, его беспрецедентный патриотизм, профессионализм советских военачальников», — проинформировали в вузе.

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов.
Ссылка: https://24.kg/kultura/162558/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Акварель против COVID-19. В галерее «Дубовый парк» открывается выставка
В Верховном суде объяснили надобность заседаний в режиме онлайн
Комитет гражданского контроля обеспокоен судебными онлайн-процессами
Еще один депутат от фракции СДПК Бишкекского горкенеша сдал мандат
Депутаты просят премьера срочно запросить от ВОЗ группу экспертов по COVID-19
Каждый шестой выпускник КРСУ — с красным дипломом
Сама скромность. Какие отпускные получают депутаты Жогорку Кенеша
С 13 июля в онлайн-режиме начнется зачисление абитуриентов в спузы Кыргызстана
Позитивный материал. В Бишкеке проходит персональная выставка Халиды Шимовой
Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к ней не приезжает скорая
Популярные новости
Кыргызстанец получил премию лучшего оператора на&nbsp;австралийском кинофестивале Кыргызстанец получил премию лучшего оператора на австралийском кинофестивале
Бизнес
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
14 августа, пятница
22:21
Фонд «Сорос-Кыргызстан» передал для заключенных партию препарата клексан Фонд «Сорос-Кыргызстан» передал для заключенных партию...
22:02
Сколько за час? Блогер сравнил девушек в коротких юбках с проститутками
21:31
В Кыргызстане запустили онлайн-выставку «Фронтовые дороги народных депутатов»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 августа: днем будет жарко
20:47
Иран оказал очередную гуманитарную помощь Кыргызстану