В Кыргызстане запустили онлайн-выставку «Фронтовые дороги народных депутатов»

На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета начала работу виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов». Об этом сообщили в вузе.

Фото КРСУ. Виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы выставки — старший научный сотрудник КРСУ, доктор исторических наук Ольга Сумарокова и проректор КРСУ, кандидат исторических наук Леонид Сумароков.

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«Они наполнили экспозицию архивными документами и фотографиями, которые раскрывают неизвестную страницу истории парламента молодой советской республики — боевую деятельность народных избранников на фронтах сражения с фашизмом. Экспозиция позволяет оценить роль и место депутатского корпуса в решении ответственных государственных задач, продемонстрировать единство и сплоченность многонационального народа СССР, его беспрецедентный патриотизм, профессионализм советских военачальников», — проинформировали в вузе.

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов.