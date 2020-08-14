В Кыргызстане запустили онлайн-выставку «Фронтовые дороги народных депутатов»

На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета начала работу виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов». Об этом сообщили в вузе.
Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы выставки — старший научный сотрудник КРСУ, доктор исторических наук Ольга Сумарокова и проректор КРСУ, кандидат исторических наук Леонид Сумароков.
«Они наполнили экспозицию архивными документами и фотографиями, которые раскрывают неизвестную страницу истории парламента молодой советской республики — боевую деятельность народных избранников на фронтах сражения с фашизмом. Экспозиция позволяет оценить роль и место депутатского корпуса в решении ответственных государственных задач, продемонстрировать единство и сплоченность многонационального народа СССР, его беспрецедентный патриотизм, профессионализм советских военачальников», — проинформировали в вузе.
Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов.