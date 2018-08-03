В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж

Министерство экономики разработало поправки в Налоговый кодекс и предлагает повысить налог с продаж с 2 до 5 процентов. Информацию об этом 24.kg подтвердил глава ведомства Олег Панкратов.

По его словам, вопрос обсуждался давно. В итоге решили поэтапно уходить от налога с продаж. Сначала от НсП освободили экспортеров, а затем сделки, которые проводятся в безналичной форме. С необходимостью пополнения бюджета повышение налога не связано.

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«Повышение НсП не связано с фискальной нагрузкой. Здесь другая цель — борьба с теневой экономикой. Мы хотим стимулировать бизнес, работать «по-белому». Когда вопрос обсуждали, рассматривали разные варианты — полный запрет на операции с наличными, штрафы. Но мы против запретов. У субъекта бизнеса должен быть выбор. Если он хочет работать с наличкой, то будет платить больший налог. Это стимулирует бизнес быстрее переходить на безналичные расчеты», — подчеркнул Олег Панкратов.

«Увеличение налога с розничных продаж коснется всех субъектов бизнеса. Технически все готово. Отмена НсП для безналичных расчетов показала хорошие результаты. Бизнес всегда ищет возможность платить меньше налогов. Фактически НсП трансформируется в налог с розничных продаж населению», — заключил он.

В Министерстве экономики отметили, что конкретных сроков вступления в силу нововведения нет. Поправки в Налоговый кодекс должен одобрить Жогорку Кенеш, который приступит к работе только в сентябре.