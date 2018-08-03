14:47
USD 68.09
EUR 79.11
RUB 1.08
Экономика

В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж

Министерство экономики разработало поправки в Налоговый кодекс и предлагает повысить налог с продаж с 2 до 5 процентов. Информацию об этом 24.kg подтвердил глава ведомства Олег Панкратов.

По его словам, вопрос обсуждался давно. В итоге решили поэтапно уходить от налога с продаж. Сначала от НсП освободили экспортеров, а затем сделки, которые проводятся в безналичной форме. С необходимостью пополнения бюджета повышение налога не связано.

Читайте по теме
Не убедили! Чиновники о платной регистрации мобильных телефонов
«Повышение НсП не связано с фискальной нагрузкой. Здесь другая цель — борьба с теневой экономикой. Мы хотим стимулировать бизнес, работать «по-белому». Когда вопрос обсуждали, рассматривали разные варианты — полный запрет на операции с наличными, штрафы. Но мы против запретов. У субъекта бизнеса должен быть выбор. Если он хочет работать с наличкой, то будет платить больший налог. Это стимулирует бизнес быстрее переходить на безналичные расчеты», — подчеркнул Олег Панкратов.

«Увеличение налога с розничных продаж коснется всех субъектов бизнеса. Технически все готово. Отмена НсП для безналичных расчетов показала хорошие результаты. Бизнес всегда ищет возможность платить меньше налогов. Фактически НсП трансформируется в налог с розничных продаж населению», — заключил он.

В Министерстве экономики отметили, что конкретных сроков вступления в силу нововведения нет. Поправки в Налоговый кодекс должен одобрить Жогорку Кенеш, который приступит к работе только в сентябре.
Ссылка:
просмотров: 940
Версия для печати
Популярные новости
Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и&nbsp;нотариусов Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и нотариусов
Нацбанк отозвал лицензию у&nbsp;микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова
&laquo;Полюс Голд Кей Джи&raquo;&nbsp;&mdash; добросовестный инвестор «Полюс Голд Кей Джи» — добросовестный инвестор
Энергетики объяснили, почему покупают уголь для ТЭЦ Бишкека у&nbsp;&laquo;Рассвет компани&raquo; Энергетики объяснили, почему покупают уголь для ТЭЦ Бишкека у «Рассвет компани»
Бизнес
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников
Лучший способ сэкономить на&nbsp;звонках и&nbsp;Интернете в&nbsp;поездках Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках
Зал ожидания международного аэропорта &laquo;Ош&raquo; расширили до&nbsp;1500 квадратных метров Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров