В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж

Министерство экономики разработало поправки в Налоговый кодекс и предлагает повысить налог с продаж с 2 до 5 процентов. Информацию об этом 24.kg подтвердил глава ведомства Олег Панкратов.
По его словам, вопрос обсуждался давно. В итоге решили поэтапно уходить от налога с продаж. Сначала от НсП освободили экспортеров, а затем сделки, которые проводятся в безналичной форме. С необходимостью пополнения бюджета повышение налога не связано.
«Увеличение налога с розничных продаж коснется всех субъектов бизнеса. Технически все готово. Отмена НсП для безналичных расчетов показала хорошие результаты. Бизнес всегда ищет возможность платить меньше налогов. Фактически НсП трансформируется в налог с розничных продаж населению», — заключил он.
В Министерстве экономики отметили, что конкретных сроков вступления в силу нововведения нет. Поправки в Налоговый кодекс должен одобрить Жогорку Кенеш, который приступит к работе только в сентябре.