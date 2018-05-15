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Экономика

Компания «Кумтор» подвела итоги работы в первом квартале 2018 года

Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и компания «Кумтор» подвели итоги работы в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ КГК.

Производство и реализация продукции

В первом квартале 2018 года произведено 100 тысяч 220 унций золота (тройская унция = 31,10348 грамма). Для сравнения: за тот же период 2017-го объем производства составил 127 тысяч 400 унций золота.

Уменьшение объемов производства произошло в результате того, что на фабрике перерабатывалась складированная, более бедная, руда с участка Сарытор, тогда как в аналогичном квартале прошлого года на фабричную переработку поступала руда, добытая из начальных уступов участка № 17.

В первом квартале реализовано 116 тысяч 919 унций, или 3,64 тонны золота. Общий доход от реализации золота в первом квартале 2018 года составил $153 миллиона.

Операционные расходы и совокупные показатели

Операционные расходы (из расчета реализации продукции), включая капитализацию вскрышных работ, сократились в первом квартале 2018 года на $10,6 миллиона и составили $71,3 миллиона против $81,9 миллиона в аналогичном квартале 2017-го.

Расходы на производство горных работ, включая капитализацию вскрышных работ

В первом квартале 2018 года расходы на производство горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, составили в целом $51,1 миллиона, что на $3,4 миллиона превышает аналогичный показатель 2017-го. Указанное увеличение включает в себя более высокие объемы расходов на приобретение дизельного топлива, а также ростом расходов на оплату труда вследствие неблагоприятных колебаний обменного курса доллара.

Расходы на фабричную переработку руды

Расходы на фабричную переработку руды составили $15,5 миллиона против $15,4 миллиона в том же квартале 2017-го. Увеличение расходов на приобретение химических реактивов на фабрике вызваны главным образом возросшим тоннажем перерабатываемой руды.

Расходы на содержание рудника

Расходы на содержание рудника составили в целом $12,9 миллиона против $10,7 миллиона в 2017 году. Указанный рост преимущественно связан с увеличением расходов на закупку пищевых продуктов и прочими расходами.

Производственные результаты


В млн долларах США, если не указано другое

  

Конец квартала на 31 марта

  
   

2018

  

2017

  

Измененияв %

Основные финансовые моменты:

           

Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн USD)

  

153,0

  

164,1

  

(7%)

Себестоимость реализованной продукции (нал)

  

42,6

  

35,2

  

21%

Себестоимость реализованной продукции (безнал)

  

35,6

  

37,2

  

(4%)

Себестоимость реализованной продукции (в млн USD)

  

78,2

  

72,4

  

8%

Себестоимость реализованной продукции(в USD за унцию)

  

669

  

537

  

24%

Денежный поток от производственной деятельности

  

43,1

  

91,6

  

(53%)

Денежный поток от производственной деятельности до изменений в оборотном капитале

  

84,6

  

102,4

  

(17%)

Основные производственные моменты:

            

Объем горных работ (тыс. тонн)

  

47,314

  

39,003

  

21%

Объем добытой руды (тыс. тонн)

  

1,405

  

-

  

0%

Среднее содержание золота в руде (г/т)

  

2,02

  

-

  

0%

Объем переработанной руды (тыс. тонн)

  

1,668

  

1,536

  

9%

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т)

  

2,58

  

3,53

  

(27%)

Коэффициент извлечения золота (в %)

  

72,2%

  

76,0%

  

(5%)

Все затраты на горные работы (в USD тонну)

  

1,08

  

1,23

  

(12%)

Все затраты на фабричную переработку (в USD тонну)

  

9,26

  

10,05

  

(8%)
             

Произведено золота (в унциях)

  

100220

  

127400

  

(21%)

Произведено золота (в кг)

  

3117,19

  

3962,59

  

(21%)

Реализовано золота (в унциях)

  

116919

  

134682

  

(13%)

Реализовано золота (в кг)

  

3636,59

  

4189,08

  

(13%)

Средняя цена реализации (в USD за унцию)

  

$1309

  

$1219

  

7%
             

Капитальные затраты на поддержание основных фондов (в млн USD)

  

11,3

  

15,2

  

(26%)

Капитальные затраты на развитие (в млн USD)

  

3,4

  

0,9

  

281%

Капитальные затраты на вскрышные работы (в млн USD)

  

28,7

  

46,7

  

(39%)

Капитальные затраты на вскрышные работы

  

9,7

  

15,8

  

(38%)

Капитальные затраты (всего)

  

53,2

  

78,7

  

(32%)

Операционные затраты (на основе продаж)

  

42,6

  

35,2

  

21%

Все затраты на поддержание основных фондов (включая налоги)

  

88,6

  

102,7

  

(14%)

Скорректированные операционные затраты (в USD за унцию)

  

$412

  

$300

  

37%

Операционные затраты на основе продаж (в USD за унцию)

  

$365

  

$261

  

40%

Совокупные затраты на поддержание производства (в USD за унцию)

  

$758

  

$763

  

(1%)

Совокупные затраты на поддержание производства включая налоги (в USD за унцию)

  

$942

  

$935

  

1%

*Из-за округления суммы могут не складываться

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления

За первые три месяца 2018 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд КР и других обязательных платежей составили 1,97 миллиарда сомов.

Март 31, 2018

В долларах США

Налог на валовой доход

21 991 326

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области

2 458 948

Экологический платеж

310 000

Подоходный налог с сотрудников

1 370 596

Платежи в Социальный фонд КР

2 259 310

Таможенные платежи

109 840

Налог на доходы нерезидентов

119 640

Прочие налоги и обязательные отчисления

106 011

Итого

28 725 670

Официальный курс доллара США к сому КР на 31.03.2018 г.

68,4325

Эквивалент уплаченных платежей в сомах

1 965 769

Прогноз на 2018 год

На Кумторе объем производства золота в 2018 году должен составить порядка 450-500 тысяч унций, или 14,15-15,55 тонны золота. Совокупные затраты на поддержание производства запланированы в объеме 733-815 долларов за реализованную унцию. Общие капитальные затраты (исключая капитализацию вскрышных работ) планируются в размере $63 миллиона. Расходы на модернизацию основных фондов в объеме $49 миллионов главным образом связаны с капитальным ремонтом и заменой тяжелогрузной горной техники. Инвестиции в развитие Кумтора в 2018 году планируются в сумме $14 миллионов и преимущественно связаны со строительством дамбы хвостохранилища ($9 миллионов).

Денежная составляющая капитализированных расходов на вскрышные работы в связи с разработкой карьера в 2018 году ожидается в размере $122 миллиона из $168 миллионов, выделенных в целом на капитализацию вскрышных работ в 2018 году.

Комментарий

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты первого квартала: «Я рад сообщить о том, что нашей программой безопасности Work Safe — Home Safe охвачены все производственные подразделения компании, и теперь мы выходим на решение задачи нулевого травматизма на рабочем месте. И мы уже видим первые положительные результаты от реализации мероприятий по безопасности труда: 11 апреля 2018 года наш рудник «Кумтор» добился знаменательного показателя — он отработал полный год в течение 6 миллионов человеко-часов без единой травмы с временной потерей трудоспособности».

Дополнительная информация о «Центерре» и полный текст пресс-релиза по итогам первого квартала и 2018 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.comи на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg
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