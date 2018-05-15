Компания «Кумтор» подвела итоги работы в первом квартале 2018 года

Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и компания «Кумтор» подвели итоги работы в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ КГК.

Производство и реализация продукции В первом квартале 2018 года произведено 100 тысяч 220 унций золота (тройская унция = 31,10348 грамма). Д ля сравнения: за тот же период 2017-го объем производства составил 127 тысяч 400 унций золота.

Уменьшение объемов производства произошло в результате того, что на фабрике перерабатывалась складированная, более бедная, руда с участка Сарытор, тогда как в аналогичном квартале прошлого года на фабричную переработку поступала руда, добытая из начальных уступов участка № 17.

В первом квартале реализовано 116 тысяч 919 унций , или 3,64 тонны золота. Общий доход от реализации золота в первом квартале 2018 года составил $153 миллиона.

Операционные расходы и совокупные показатели

2018 года

2017-го.

Операционные расходы (из расчета реализации продукции), включая капитализацию вскрышных работ, сократились в первом кварталена $10,6 миллиона и составили $71,3 миллиона против $81,9 миллиона в аналогичном квартале

Расходы на производство горных работ, включая капитализацию вскрышных работ

В первом квартале 2018 года расходы на производство горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, составили в целом $51,1 миллиона, что на $3,4 миллиона превышает аналогичный показатель 2017-го . Указанное увеличение включает в себя более высокие объемы расходов на приобретение дизельного топлива, а также ростом расходов на оплату труда вследствие неблагоприятных колебаний обменного курса доллара.

Расходы на фабричную переработку руды

Расходы на фабричную переработку руды составили $15,5 миллиона против $15,4 миллиона в том же квартале 2017-го. Увеличение расходов на приобретение химических реактивов на фабрике вызваны главным образом возросшим тоннажем перерабатываемой руды.

Расходы на содержание рудника

Расходы на содержание рудника составили в целом $12,9 миллиона против $10,7 миллиона в 2017 году. Указанный рост преимущественно связан с увеличением расходов на закупку пищевых продуктов и прочими расходами.

Производственные результаты



В млн долларах США, если не указано другое Конец квартала на 31 марта 2018 2017 Измененияв % Основные финансовые моменты: Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн USD)

153,0 164,1 (7%) Себестоимость реализованной продукции (нал) 42,6 35,2 21% Себестоимость реализованной продукции (безнал) 35,6 37,2 (4%) Себестоимость реализованной продукции (в млн USD) 78,2 72,4 8% Себестоимость реализованной продукции(в USD за унцию) 669 537 24% Денежный поток от производственной деятельности 43,1 91,6 (53%) Денежный поток от производственной деятельности до изменений в оборотном капитале

84,6 102,4 (17%) Основные производственные моменты: Объем горных работ (тыс. тонн) 47,314 39,003 21% Объем добытой руды (тыс. тонн) 1,405 - 0% Среднее содержание золота в руде (г/т) 2,02 - 0% Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1,668 1,536 9% Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т) 2,58 3,53 (27%) Коэффициент извлечения золота (в %) 72,2% 76,0% (5%) Все затраты на горные работы (в USD тонну) 1,08 1,23 (12%) Все затраты на фабричную переработку (в USD тонну) 9,26 10,05 (8%) Произведено золота (в унциях)

100220 127400 (21%) Произведено золота (в кг) 3117,19 3962,59 (21%) Реализовано золота (в унциях)

116919 134682 (13%) Реализовано золота (в кг) 3636,59 4189,08 (13%) Средняя цена реализации (в USD за унцию) $1309 $1219 7% Капитальные затраты на поддержание основных фондов (в млн USD) 11,3 15,2 (26%) Капитальные затраты на развитие (в млн USD) 3,4 0,9 281% Капитальные затраты на вскрышные работы (в млн USD) 28,7 46,7 (39%) Капитальные затраты на вскрышные работы 9,7 15,8 (38%) Капитальные затраты (всего) 53,2 78,7 (32%) Операционные затраты (на основе продаж)

42,6 35,2 21% Все затраты на поддержание основных фондов (включая налоги) 88,6 102,7 (14%) Скорректированные операционные затраты (в USD за унцию) $412 $300 37% Операционные затраты на основе продаж (в USD за унцию) $365 $261 40% Совокупные затраты на поддержание производства (в USD за унцию) $758 $763 (1%) Совокупные затраты на поддержание производства включая налоги (в USD за унцию) $942 $935 1%

*Из-за округления суммы могут не складываться

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления

Март 31, 2018 В долларах США Налог на валовой доход 21 991 326 Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области 2 458 948 Экологический платеж 310 000 Подоходный налог с сотрудников 1 370 596 Платежи в Социальный фонд КР 2 259 310 Таможенные платежи 109 840 Налог на доходы нерезидентов 119 640 Прочие налоги и обязательные отчисления 106 011 Итого 28 725 670 Официальный курс доллара США к сому КР на 31.03.2018 г. 68,4325 Эквивалент уплаченных платежей в сомах 1 965 769

За первые три месяца 2018 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд КР и других обязательных платежей составили

Прогноз на 2018 год

На Кумторе объем производства золота в 2018 году должен составить порядка 450-500 тысяч унций, или 14,15-15,55 тонны золота. Совокупные затраты на поддержание производства запланированы в объеме 733-815 долларов за реализованную унцию. Общие капитальные затраты (исключая капитализацию вскрышных работ) планируются в размере $63 миллиона. Расходы на модернизацию основных фондов в объеме $49 миллионов главным образом связаны с капитальным ремонтом и заменой тяжелогрузной горной техники. Инвестиции в развитие Кумтора в 2018 году планируются в сумме $14 миллионов и преимущественно связаны со строительством дамбы хвостохранилища ($9 миллионов).

Денежная составляющая капитализированных расходов на вскрышные работы в связи с разработкой карьера в 2018 году ожидается в размере $122 миллиона из $168 миллионов, выделенных в целом на капитализацию вскрышных работ в 2018 году.

Комментарий

2018 г

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты первого квартала: «Я рад сообщить о том, что нашей программой безопасности Work Safe — Home Safe охвачены все производственные подразделения компании, и теперь мы выходим на решение задачи нулевого травматизма на рабочем месте. И мы уже видим первые положительные результаты от реализации мероприятий по безопасности труда: 11 апреляода наш рудник «Кумтор» добился знаменательного показателя — он отработал полный год в течение 6 миллионов человеко-часов без единой травмы с временной потерей трудоспособности».

Дополнительная информация о «Центерре» и полный текст пресс-релиза по итогам первого квартала и 2018 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.comи на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg