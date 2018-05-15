Компания «Кумтор» подвела итоги работы в первом квартале 2018 года

Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и компания «Кумтор» подвели итоги работы в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ КГК.
Производство и реализация продукции В первом квартале 2018 года произведено
Уменьшение объемов производства произошло в результате того, что на фабрике перерабатывалась складированная, более бедная, руда с участка Сарытор, тогда как в аналогичном квартале прошлого года на фабричную переработку поступала руда, добытая из начальных уступов участка № 17.
В первом квартале реализовано
Операционные расходы и совокупные показателиОперационные расходы (из расчета реализации продукции), включая капитализацию вскрышных работ, сократились в первом квартале
Расходы на производство горных работ, включая капитализацию вскрышных работ
В первом квартале
Расходы на фабричную переработку руды
Расходы на фабричную переработку руды составили $15,5 миллиона против $15,4 миллиона в том же квартале
Расходы на содержание рудника
Расходы на содержание рудника составили в целом $12,9 миллиона против $10,7 миллиона в 2017 году. Указанный рост преимущественно связан с увеличением расходов на закупку пищевых продуктов и прочими расходами.
Производственные результаты
|
|
Конец квартала на 31 марта
|
2018
|
2017
|
Измененияв %
|
Основные финансовые моменты:
|
Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн USD)
|
153,0
|
164,1
|
(7%)
|
Себестоимость реализованной продукции (нал)
|
42,6
|
35,2
|
21%
|
Себестоимость реализованной продукции (безнал)
|
35,6
|
37,2
|
(4%)
|
Себестоимость реализованной продукции (в млн USD)
|
78,2
|
72,4
|
8%
|
Себестоимость реализованной продукции(в USD за унцию)
|
669
|
537
|
24%
|
Денежный поток от производственной деятельности
|
43,1
|
91,6
|
(53%)
|
Денежный поток от производственной деятельности до изменений в оборотном капитале
|
84,6
|
102,4
|
(17%)
|
Основные производственные моменты:
|
Объем горных работ (тыс. тонн)
|
47,314
|
39,003
|
21%
|
Объем добытой руды (тыс. тонн)
|
1,405
|
-
|
0%
|
Среднее содержание золота в руде (г/т)
|
2,02
|
-
|
0%
|
Объем переработанной руды (тыс. тонн)
|
1,668
|
1,536
|
9%
|
Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т)
|
2,58
|
3,53
|
(27%)
|
Коэффициент извлечения золота (в %)
|
72,2%
|
76,0%
|
(5%)
|
Все затраты на горные работы (в USD тонну)
|
1,08
|
1,23
|
(12%)
|
Все затраты на фабричную переработку (в USD тонну)
|
9,26
|
10,05
|
(8%)
|
Произведено золота (в унциях)
|
100220
|
127400
|
(21%)
|
Произведено золота (в кг)
|
3117,19
|
3962,59
|
(21%)
|
Реализовано золота (в унциях)
|
116919
|
134682
|
(13%)
|
Реализовано золота (в кг)
|
3636,59
|
4189,08
|
(13%)
|
Средняя цена реализации (в USD за унцию)
|
$1309
|
$1219
|
7%
|
Капитальные затраты на поддержание основных фондов (в млн USD)
|
11,3
|
15,2
|
(26%)
|
Капитальные затраты на развитие (в млн USD)
|
3,4
|
0,9
|
281%
|
Капитальные затраты на вскрышные работы (в млн USD)
|
28,7
|
46,7
|
(39%)
|
Капитальные затраты на вскрышные работы
|
9,7
|
15,8
|
(38%)
|
Капитальные затраты (всего)
|
53,2
|
78,7
|
(32%)
|
Операционные затраты (на основе продаж)
|
42,6
|
35,2
|
21%
|
Все затраты на поддержание основных фондов (включая налоги)
|
88,6
|
102,7
|
(14%)
|
Скорректированные операционные затраты (в USD за унцию)
|
$412
|
$300
|
37%
|
Операционные затраты на основе продаж (в USD за унцию)
|
$365
|
$261
|
40%
|
Совокупные затраты на поддержание производства (в USD за унцию)
|
$758
|
$763
|
(1%)
|
Совокупные затраты на поддержание производства включая налоги (в USD за унцию)
|
$942
|
$935
|
1%
*Из-за округления суммы могут не складываться
Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисленияЗа первые три месяца 2018 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд КР и других обязательных платежей составили 1,97 миллиарда сомов.
|
Март 31, 2018
|
В долларах США
|
Налог на валовой доход
|
21 991 326
|
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области
|
2 458 948
|
Экологический платеж
|
310 000
|
Подоходный налог с сотрудников
|
1 370 596
|
Платежи в Социальный фонд КР
|
2 259 310
|
Таможенные платежи
|
109 840
|
Налог на доходы нерезидентов
|
119 640
|
Прочие налоги и обязательные отчисления
|
106 011
|
Итого
|
28 725 670
|
Официальный курс доллара США к сому КР на 31.03.2018 г.
|
68,4325
|
Эквивалент уплаченных платежей в сомах
|
1 965 769
Прогноз на 2018 годНа Кумторе объем производства золота в 2018 году должен составить порядка 450-500 тысяч унций, или 14,15-15,55 тонны золота. Совокупные затраты на поддержание производства запланированы в объеме 733-815 долларов за реализованную унцию. Общие капитальные затраты (исключая капитализацию вскрышных работ) планируются в размере $63 миллиона. Расходы на модернизацию основных фондов в объеме $49 миллионов главным образом связаны с капитальным ремонтом и заменой тяжелогрузной горной техники. Инвестиции в развитие Кумтора в 2018 году планируются в сумме $14 миллионов и преимущественно связаны со строительством дамбы хвостохранилища ($9 миллионов).
Денежная составляющая капитализированных расходов на вскрышные работы в связи с разработкой карьера в 2018 году ожидается в размере $122 миллиона из $168 миллионов, выделенных в целом на капитализацию вскрышных работ в 2018 году.
КомментарийПрезидент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты первого квартала: «Я рад сообщить о том, что нашей программой безопасности Work Safe — Home Safe охвачены все производственные подразделения компании, и теперь мы выходим на решение задачи нулевого травматизма на рабочем месте. И мы уже видим первые положительные результаты от реализации мероприятий по безопасности труда: 11 апреля
Дополнительная информация о «Центерре» и полный текст пресс-релиза по итогам первого квартала и 2018 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.comи на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg