Как грамотно вложить деньги, чтобы не прогадать

Экономисты часто советуют откладывать хотя бы десятую часть зарплаты на черный день. Но одно дело просто копить, а другое — еще и зарабатывать на этом. Корреспондент ИА «24.kg» поговорил с сотрудниками банка «Бай Тушум», чтобы узнать, как вложить деньги и не прогадать.

1 В чем лучше хранить деньги — в долларах или сомах? Все зависит от того, для чего вы собираетесь копить. Если собираетесь на отдых или отправить ребенка за границу, где нужны доллары, то копите доллары. Если предстоит крупная покупка в сомах, то в них и собирайте деньги. Как только определитесь с валютой, решайте, какую сумму хотите накопить и за какой срок. И последним шагом должен стать выбор депозита.



В любом случае стоит придерживаться простого правила — не храните деньги в одной валюте. Все просто. Если хранить деньги в разной валюте, то и рисков прогореть в случае резкого падения курса меньше.

2 Какие депозиты самые выгодные? На рынке достаточно большое количество депозитных продуктов. И каждый отвечает разным целям. Если хотите получать максимальный доход по процентным ставкам банка, то стоит положить деньги на депозит на максимальный срок без возможности или с возможностью пополнения. Именно там, как правило, самые высокие ставки.

3 Что такое капитализация? Для примера возьмем депозит «Ваш капитал» в банке «Бай-Тушум». Если откроете этот депозит, то сумма начисленных процентов будет ежемесячно увеличивать сумму депозита. Это позволяет в итоге увеличить общую сумму дохода в конце срока.

4 А какие депозиты лучше использовать, если у тебя малый бизнес и периодически нужны деньги? Для малого и среднего бизнеса удобны депозиты, в которых предусмотрена возможность частичного снятия денег. Например, вы размещаете свободные средства на депозите «Эксклюзив» от «Бай-Тушума». В итоге получаете дополнительный процентный доход на сумму временно свободных денег. На нее процентов будет начисляться больше, чем по депозиту до востребования. Когда понадобится какая то часть денежных средств, вы можете забрать их без потери начисленных процентов, сохранив на депозите только сумму минимального остатка 5 тысяч сомов или $100.

5 А можно быстро заработать на депозитах? Можно. Сейчас в банке запущен депозит «Бай-Тушум. Выгодный». Он позволяет за короткий срок, например, 6-9 месяцев, получить максимальный процентный доход. При размещении на полгода доход составит 7 процентов, на девять месяцев — 9 процентов.

6 А это точно выгодно? Да. Допустим, у вас есть деньги, которые вы не можете положить на депозит на долгий срок, например, на два года. Но при этом в ближайшее время тратить средства тоже не собираетесь — копите на крупную покупку в будущем. Именно для таких случаев и пригодится депозит «Выгодный». Деньги должны работать. Если, к примеру, вы располагаете суммой в размере 100 тысяч сомов, то ваш процентный доход за 6 месяцев составит около 3,5 тысячи сомов. При этом вы смогли и покупку совершить, и денег заработать.

7 Можно ли накопить на квартиру или машину с помощью депозита? Да, конечно. Основная масса клиентов так и делает. Главное — поставить цель, определиться с необходимой суммой и теми деньгами, что вы можете откладывать каждый месяц, и дисциплинированно следовать своему плану.



Чтобы ускорить сроки приобретения недвижимости, можно рассмотреть возможность накопления первоначального взноса, например, 30 процентов от стоимости квартиры, а оставшиеся 70 процентов стоимости квартиры взять в банке в виде кредита (ипотеки). Сотрудники банка «Бай-Тушум» рассчитают и предложат вам несколько графиков погашения кредита, который будет максимально удобен для вас, исходя из ваших доходов.

8 Депозит нужен только тем, у кого большая зарплата и кому некуда девать деньги? Это миф. Минимальная сумма депозита в банке «Бай-Тушум» составляет 1 тысячу сомов. А сумма последующего пополнения составляет 500 сомов. Если, к примеру, вы в течение 9 месяцев, пополняете депозит по 2 тысячи сомов, то через год ваша сумма составит, например, по депозиту «Бай-Тушум. Удобный» более 19 тысяч сомов. На эту сумму вы можете приобрести любую бытовую технику, начиная с телевизора, холодильника, мебель или просто сделать ремонт в доме. Это удобно и тем, что можно пополнить депозит в любое время через платежный терминал «Мобильник».

9 А какие могут быть подводные камни? Абсолютно все условия размещения депозита отражены в договоре. За этим строго следит Национальный банк. Но перед тем как подписывать договор, нужно его внимательно прочитать. Если возникнут вопросы при подписании договора, нужно обязательно обсудить их со специалистом банка. Важно обратить внимание на условия досрочного расторжения. Можно сказать, что подводных камней нет, нужно просто уточнить все условия размещения денег на депозите перед открытием.

10 Если забрать деньги с депозита раньше срока, то ничего не заработаешь? Это зависит от условий депозита. Например, согласно условиям депозита «Расти большой» при досрочном расторжении банк выплачивает 50 процентов от суммы вознаграждения. Если говорить о депозите «Эксклюзив», то вы можете в течение срока снимать деньги с депозита, оставляя на нем минимальную сумму. При этом не терять начисленный доход. Если в договоре по депозиту указано, что при досрочном расторжении процент выплачивается по ставке до востребования, то стоит уточнить размер этой ставки. В большинстве случаев эта ставка равна нулю.

Партнерский проект банка «Бай Тушум» и ИА «24.kg»