К 2034 году недоедание может быть ликвидировано, а прямые сельскохозяйственные выбросы парниковых газов снижены на 7 процентов. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, достижение таких результатов потребует увеличения производства продовольствия на 10 процентов и повышения эффективности сельского хозяйства на 15 процентов благодаря расширению использования технологий, снижающих выбросы. Темпы и масштабы внедрения технологий, развития инфраструктуры и передачи знаний будут влиять на степень достижения поставленных целей на практике.

Согласно новому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), производство и потребление сельхозпродукции в мире продолжат расти в течение следующего десятилетия.

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Регион Европы и Центральной Азии является нетто-экспортером аграрной продукции с 2014 года. По оценкам, эта тенденция сохранится, несмотря на ограниченный рост в связи с экологическими нормами и снижением ресурсной базы.

По данным отчета, Россия сохранит статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы, обеспечивая до 25 процентов мирового экспорта к 2034 году. Благодаря конкурентоспособной цене российское зерно продолжит пользоваться спросом в Северной и Западной Африке, а также в странах Западной Азии. Россия также укрепит позиции на рынке масличных культур — ежегодный объем производства подсолнечника и рапса превысит 20 миллионов тонн. Кроме того, РФ войдет в тройку мировых лидеров по экспорту бобовых культур, поставляя за рубеж порядка 1,9 миллиона тонн.

Согласно докладу, Украина сохранит ведущие позиции на рынке кукурузы, обеспечивая значительную часть мирового экспорта вместе с США, Бразилией и Аргентиной. Страна также расширит производство масличных культур, особенно подсолнечника и рапса, и останется важным поставщиком на мировом рынке наряду с Россией, ЕС и Канадой.

Беларусь отмечена в докладе как важный экспортер молочной продукции, сосредоточившийся на российском рынке после введения Россией в 2015 году эмбарго на импорт молочных товаров из стран Запада. Эта переориентация позволила Беларуси укрепить свои позиции на региональном уровне в условиях ограниченного международного доступа.

В докладе также подчеркивается, что торговые потоки между регионами-экспортерами и импортерами будут увеличиваться. В результате международная торговля сохранит свое важнейшее значение для мирового агропродовольственного сектора.

Ожидается, что к 2034 году 22 процента всех потребляемых в мире калорий будут поступать из продуктов, проданных на международных рынках.

Отмечается, что мировое потребление продуктов животного происхождения (мясо, рыба, молочные продукты) на душу населения вырастет на 6 процентов к 2034-му, при этом в странах с уровнем дохода ниже среднего этот показатель увеличится на 24 процента.

Однако в странах с низкими доходами среднее потребление продуктов животного происхождения к 2034-му, по оценкам, останется на уровне 143 килокалорий в день, что существенно ниже нормы.

В докладе также говорится, что в странах с высоким доходом потребление жиров и сахаров на душу населения снизится, чему способствуют изменения в предпочтениях, политика в области здравоохранения и забота о питании.