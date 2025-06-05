Евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 4 июня

Официальные курсы евро и юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар и казахский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 99,6799 сома (снижение на 0,11 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,25 сома, продажа — 100,25 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1105 сома (рост на 0,20 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,092 сома, продажа — 1,125 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1708 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1163 сома, продажа — 0,1870 сома.

Китайский юань: