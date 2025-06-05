Евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 4 июня

Официальные курсы евро и юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар и казахский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,6799 сома (снижение на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,25 сома, продажа — 100,25 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1105 сома (рост на 0,20 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,092 сома, продажа — 1,125 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1708 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1163 сома, продажа — 0,1870 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1655 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.