Объем воды в Токтогульском водохранилище вырос

На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище достиг отметки 9,432 миллиарда кубометров. Текущий объем воды заметно превышает показатели как годичной, так и месячной давности.

Год назад, на аналогичную дату, в водохранилище было 7,974 миллиарда кубометров воды. Месяц назад этот показатель составлял 8,528 миллиарда кубометров.

Наблюдается также значительное увеличение притока воды по сравнению с расходом. На сегодня приток составляет 1 тысячу 42 кубометра в секунду, в то время как расход воды — 330 кубометров в секунду.

Для сравнения, месяц назад среднесуточный приток был на уровне 386 кубометров в секунду при расходе 203 кубометра в секунду. Год назад эти цифры составляли: приток — 699 кубометров в секунду, а расход — 118 кубометров в секунду.