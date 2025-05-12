08:48
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с января

Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с 31 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Курс самой популярной цифровой валюты вырос за неделю более чем на 9 процентов. За это же время капитализация остальных крупнейших криптовалют выросла на 8-36 процентов.

В лидерах роста оказался Ethereum, положительное влияние на курс которого оказало произошедшее на неделе программное обновление. Эксперты ожидают продолжения игры на повышение на фоне надежд на ослабление напряженности между США и их торговыми партнерами.

Ряд других криптовалют опередил в динамике основную цифровую валюту. За последнюю неделю Ethereum вырос в цене более чем на 36 процентов. Котировки других популярных валют — Ripple, Binance Coin, Solana, Dogecoin, Cordano — выросли на 8-18 процентов и вернулись к уровням конца февраля.

Эксперты считают, что очередная волна роста ведущей криптовалюты связана с итогами заседания ФРС США, которая сохранила ключевую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328618/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP
Стоимость биткоина во время торгов превысила $100 тысяч
Чанпэн Чжао предложил включить BTC и BNB в крипторезерв Кыргызстана
Северная Корея стала третьим в мире держателем биткоинов благодаря киберкражам
Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина: цена криптовалюты упала
Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года опустилась ниже $80 тысяч
Цена биткоина упала ниже $89 тысяч. Что происходит с крипторынком?
Биткоин снова бьет рекорды, его стоимость превысила $108 тысяч
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум — $105 тысяч
Цена биткоина впервые в истории торгов превысила $100 тысяч
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Новый международный аэропорт построят в&nbsp;Джалал-Абаде. Как он&nbsp;будет выглядеть Новый международный аэропорт построят в Джалал-Абаде. Как он будет выглядеть
Нацбанк рассказал о&nbsp;свойствах кыргызского сома Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
На&nbsp;вторичном рынке подорожал цемент. В&nbsp;Минэкономики рассказали почему На вторичном рынке подорожал цемент. В Минэкономики рассказали почему
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo; продолжает работать в&nbsp;обычном режиме ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
12 мая, понедельник
08:42
Школы Кыргызстана получили 159 тысяч учебников по английскому языку Школы Кыргызстана получили 159 тысяч учебников по англи...
08:27
В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
08:21
Садыр Жапаров объявил строгий выговор главе МЧС
08:18
Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с января
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 мая, воскресенье
21:35
В Боомском ущелье с 12 мая начнут спуск опасных камней, движение ограничат
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 мая: в некоторых регионах возможны дожди
20:28
Мировой долг достиг нового исторического максимума — $324 триллиона
20:09
В Иссык-Кульской области за неделю задержано 58 пьяных водителей
19:00
Афиша Бишкека на неделю: рок-музыка, выставка манги и кыргызское кино