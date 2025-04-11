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Экономика

С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях

Национальный банк Кыргызской Республики принял постановление о запуске пилотного проекта, направленного на регулирование операций с российским рублем. В рамках проекта ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» определено расчетным банком по отдельным видам операций. Коммерческие банки обязаны проводить такие операции через него.

Расчетный банк — это финансовое учреждение, которое специализируется на проведении межбанковских расчетов. Его основная задача — обеспечивать перевод денежных средств между другими банками, а не между конечными клиентами (физлицами или компаниями).

Согласно распоряжению кабмина, проект инициирован с целью обеспечения стабильности финансовой системы и экономической безопасности при осуществлении операций в российских рублях. Срок действия проекта — шесть месяцев.

Этим же распоряжением ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» определено расчетным банком для следующих операций:

  1. Трансграничные денежные переводы физических лиц в российских рублях в РФ и из нее (в том числе через системы переводов без открытия счета, переводы по номеру телефона и карты).

  2. Трансграничные денежные переводы юридических лиц в российских рублях в/из Российской Федерации.

  3. Обменные операции с наличными и безналичными российскими рублями на территории Кыргызстана по суммам свыше 3 миллионов рублей в месяц на одного клиента.

Кабмин рекомендовал ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» принять необходимые меры для реализации проекта и обеспечить соблюдение банковского законодательства.

Напомним, 1-го апреля 2025 года 100 процентов акций «Капитал Банка» перешли в собственность Министерства финансов, в результате чего государство стало единственным акционером финансового учреждения.

Правление НБ КР обязывает комбанки:

  1. Осуществлять операции, указанные выше, через «Капитал Банк Центральной Азии».

  2. Коммерческим банкам разрешается устанавливать корреспондентские отношения с ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» по счетам в российских рублях.

  3. Продолжать соблюдение всех экономических нормативов НБ КР с учетом требований нового постановления.

  4. Правление и совет директоров ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» несут персональную ответственность за исполнение законодательства КР, обеспечение финансовой стабильности банка, своевременность операций и управление рисками проекта.

Постановление НБ КР вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует до 17 сентября 2025-го.

При этом:

  • операции в рублях в наличной форме должны проводиться через расчетный банк с 14 апреля 2025 года;

  • операции в рублях в безналичной форме – с 1 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325691/
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