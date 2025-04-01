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Экономика

Контролировать карты нерезидентов и выпущенные в приграничье будут в Казахстане

В Казахстане предлагают усилить контроль за банковскими картами нерезидентов и держателями банковских карт, выпущенных в приграничных регионах страны. С инициативой выступает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как отмечает ведомство, цель — исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, созданием финансовых пирамид и переводами в онлайн-казино.

Банкам предлагается проводить усиленный мониторинг клиентов: держателей карт, выпущенных в приграничных районах; нерезидентов, не имеющих ВНЖ либо разрешение на постоянное проживание в Казахстане, а также держателей пяти платежных карточек, выпущенных разными банками; клиентов в возрасте 14-25 лет в случае отсутствия источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.

Также банки будут мониторить непрозрачные платежи и/или переводы за рубеж на более чем $1 тысячу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324584/
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