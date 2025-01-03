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Экономика

Министерство финансов увеличило объем пакета в НЭСК

Министерство финансов увеличило объем пакета в ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана». Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

До изменения доля в уставном капитале Минфина составляла 7 миллиардов 123 миллиона 539 тысяч 266 экземпляров простых именных акций (33,33 процента). Ее стоимость оценивалась в 11 миллиардов 788 миллионов 788 тысяч сомов.

С 25 декабря эта доля увеличилась до 34,26 процента. Цена пакета акций составила 500 миллионов сомов.

Ранее Минфин планировал в 2024 году вдвое увеличить финансирование энергетической отрасли (на 40,7 миллиарда сомов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315970/
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