Рубль и евро ощутимо подешевели к сому, доллар стабилен

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня снизились. Доллар и тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,08 сома, продают — по 86,56 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,2 сома (без изменений).
Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 91,53 сома, продают — по 92,53 сома. Официальный курс — 92,1219 сома (падение — 0,79 процента).
Российский рубль значительно потерял в цене, но обменки на это почти не отреагировали. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,87 сома, продают — по 0,893 сома. Курс Национального банка — 0,8757 сома (падение — 2,31 процента).
Курс казахского тенге не изменился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают — по 0,1902 сома. Официальный курс — 0,1751 сома (без изменений).
Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12,3 сома, продают — по 13,2 сома. Официальный курс — 11,982 сома (снижение — 0,52 процента).
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Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 6 ноября, продав на валютном рынке $62,4 миллиона
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С начала 2024 года Нацбанк провел 21 валютную интервенцию: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 8 операций по продаже долларов на общую сумму $321 миллион 950 тысяч.