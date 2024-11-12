Рубль и евро ощутимо подешевели к сому, доллар стабилен

Фото из интернета. Официальный курс рубля после резкого подорожания также стремительно потерял в цене

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня снизились. Доллар и тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,08 сома, продают — по 86,56 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,2 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 91,53 сома, продают — по 92,53 сома. Официальный курс — 92,1219 сома (падение — 0,79 процента).

Российский рубль значительно потерял в цене, но обменки на это почти не отреагировали. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,87 сома, продают — по 0,893 сома. Курс Национального банка — 0,8757 сома (падение — 2,31 процента).

Курс казахского тенге не изменился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают — по 0,1902 сома. Официальный курс — 0,1751 сома (без изменений).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12,3 сома, продают — по 13,2 сома. Официальный курс — 11,982 сома (снижение — 0,52 процента).

Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 6 ноября, продав на валютном рынке $62,4 миллиона