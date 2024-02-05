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Экономика

Предпринимателей зовут в бизнес-туры в Хоргос

Глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев встретился с заместителем областного представителя ТПП Китая в Хоргосе Ма Фу Мином и директором Торговой ассоциации Ирана господином Хуссейином. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Темир Сариев подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в сотрудничестве с Китаем, особенно в вопросах прохождения кыргызстанских товаров в Хоргос через казахскую границу. Этот вопрос необходимо урегулировать, и китайская сторона должна оказать содействие.

Глава Торгово-промышленной палаты КР предложил идею о совместном строительстве лаборатории, где можно будет определять качество товаров по китайским стандартам.

«Китайская сторона сообщила о завершении строительства коммерческого центра в Хоргосе, где будет представлена продукция из Ирана, Узбекистана и Казахстана. ТПП Китая пригласила кыргызстанских предпринимателей активно участвовать и продвигать свою продукцию на этой площадке, обещая потенциальные возможности для поиска новых партнеров и привлечения инвестиций. Стороны также согласовали проведение бизнес-тура в Хоргос и организацию кыргызско-китайской выставки в 2024 году», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285973/
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